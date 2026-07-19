Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno je jedanaest beba

TUZLA SERVIS 19.07.2026.

*** VODOVOD – Uredno vodosnabdijevanje svih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je četiri puta, evidentirano je izvršenje pet krivičnih djela, dogodilo se osam saobraćajnih nezgoda, tri ostala događaja.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pružena je 193 zdravstvene usluge.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je jednu intervenciju.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je deset beba, sedam djevojčica i tri dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.<