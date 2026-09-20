U Potočarima otvorena izložba „ONA, SREBRENICA“ posvećena ženama i njihovim svjedočenjima

U Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari danas je otvorena izložba „ONA, SREBRENICA – Women Voices in Memory“, posvećena ženama Srebrenice, njihovim iskustvima, svjedočenjima i višedecenijskoj ulozi u očuvanju sjećanja na genocid.

Izložba kroz lične priče i fotografije govori o ženama čiji su životi trajno promijenjeni genocidom, ali i o njihovoj istrajnosti u potrazi za nestalim članovima porodica, identifikaciji i dostojnom ukopu žrtava te svjedočenju pred međunarodnim institucijama i sudovima.

U fokusu su njihovi glasovi i iskustva koja su vremenom postala važan dio dokumentovanja genocida i kulture sjećanja. Izložba podsjeća da iza historijskih činjenica i statistika stoje pojedinačni životi, porodice i lične priče.

Na otvorenju su govorili direktor Memorijalnog centra Srebrenica dr. Emir Suljagić, direktorica British Councila u BiH, kustosica izložbe Nirha Efendić i dizajner Armin Ćosić. Svoje obraćanje imala je i Munira Subašić, predsjednica Udruženja „Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa“.

Otvorenjem izložbe obilježeno je i 23 godine rada Memorijalnog centra Srebrenica, institucije koja se bavi istraživanjem, dokumentovanjem i čuvanjem svjedočenja o genocidu, kao i obrazovanjem budućih generacija.

Izložba „ONA, SREBRENICA“ trajnog je karaktera i postavljena je u prostoru nekadašnje proizvodne hale fabrike akumulatora u Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari. Realizovana je uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i British Councila.