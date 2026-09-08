Američki kongresmeni iz Srebrenice pozvali na sankcije zbog negiranja genocida

Američki kongresmeni Greg Murphy i Marc Veasey tokom posjete Memorijalnom centru Srebrenica pozvali su administraciju Sjedinjenih Američkih Država da ponovo uvede sankcije zvaničnicima koji negiraju genocid i veličaju osuđene ratne zločince.

Murphy i Veasey, koji su boravili u službenoj posjeti Bosni i Hercegovini, Memorijalni centar obišli su zajedno s direktorom Emirom Suljagićem.

Tokom posjete osvrnuli su se i na sahranu Ratka Mladića u Srbiji, naglašavajući da je riječ o pravosnažno osuđenom ratnom zločincu odgovornom za genocid u Srebrenici, kao i za zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine.

U zajedničkoj izjavi poručili su da sjećanje na Srebrenicu podrazumijeva odbranu istine te da Mladićeva sahrana ne smije biti prilika za njegovo veličanje.

Iz Helsinškog komiteta SAD-a, čiji su članovi Murphy i Veasey, saopćeno je da negiranje genocida i glorifikacija osuđenih ratnih zločinaca dodatno produbljuju etničke podjele, zastrašuju preživjele i ugrožavaju stabilnost i demokratsku budućnost Bosne i Hercegovine i regiona.

Kongresmeni su na kraju pozvali američku administraciju da u potpunosti primijeni postojeće mehanizme sankcija i razmotri ponovno uvođenje ili uvođenje ciljanih mjera protiv osoba čije djelovanje ugrožava mir i stabilnost Bosne i Hercegovine ili podriva okvir Dejtonskog mirovnog sporazuma.

Kako su naveli, takve mjere moguće su u skladu sa Zakonom o demokratiji i prosperitetu Zapadnog Balkana.