Četvrta sezona Taboo Showa počinje večeras u 20 sati u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon, a prvu od 12 novih epizoda otvaramo tamo gdje se ovih septembarskih dana nalazi veliki broj nas, između uspomena na godišnji odmor i alarma koji nas neumoljivo vraća u svakodnevicu.

Koferi su raspakovani, fotografije s putovanja ostale su u telefonu, djeca su ponovo u školskim klupama, a jutra ponovo imaju raspored. Na radnom stolu čekaju obaveze koje nisu nestale dok nas nije bilo, elektronska pošta je puna, telefon zvoni, a onaj osjećaj da ćemo se s odmora vratiti potpuno odmorni i puni energije kod mnogih traje mnogo kraće nego što su očekivali.

I onda se pojavi pitanje koje vjerovatno rijetko izgovaramo naglas, kako je moguće da nam nakon odmora treba odmor?

Upravo njime počinje nova sezona Taboo Showa.

Zašto povratak na posao nekima pada tako teško, zašto se mogu pojaviti razdražljivost, umor i nedostatak motivacije, koliko nam treba da se ponovo naviknemo na stari ritam i možemo li sebi taj povratak učiniti malo lakšim, tema je prve epizode „Kako preživjeti povratak s godišnjeg odmora?“.

Možda ne zvuči kao veliki tabu. Ali upravo tu počinje priča koju Taboo Show gradi već godinama. U osjećajima i situacijama koje poznajemo, a kojima često ne dajemo ime. U pitanjima koja nam prolaze kroz glavu dok vozimo na posao, uspavljujemo djecu, gledamo stanje na računu, stojimo pred ogledalom ili pokušavamo razumjeti osobu koju volimo.

Četvrta sezona Taboo Showa, nova poglavlja iste priče

Iza Taboo Showa su tri sezone i 63 epizode, ali iza tih brojeva mnogo je važniji put koji je ovaj format prošao.

Prva sezona otvorila je vrata pričama žena. O tijelu, pravima, nasilju, odnosima, reproduktivnom zdravlju i društvenim očekivanjima govorilo se otvoreno, bez potrebe da se neugodne teme učine ugodnijim samo zato da ih je lakše slušati.

Tokom 16 epizoda govorilo se o prezimenu nakon udaje, žensko-muškim prijateljstvima, medicinski potpomognutoj oplodnji, klimaksu, femicidu, akušerskom nasilju, seksualnoj iznudi, dijeljenju intimnih sadržaja bez pristanka i partnerskim odnosima.

Druga sezona donijela je 35 epizoda i otvorila još širi prostor. U Taboo Show su ušle teme razvoda, smrti bliske osobe, depresije, videoigara, vanbračne zajednice, porodiljnog odsustva za očeve, sindroma sagorijevanja, brige o osobama s demencijom i brojna druga pitanja porodice, odnosa i mentalnog zdravlja.

Tada je postalo jasno koliko je zapravo široko ono što nazivamo tabuom.

Treća sezona bila je intimnija. Kroz 12 epizoda govorilo se o motivaciji, odnosu prema tijelu i hrani, klimaksu, fizičkom kažnjavanju djece, roditeljstvu u svijetu interneta, krizi srednjih godina, nesanici, seksualnoj iznudi, nasilju u porodici i društvenim obrascima koji tiho određuju šta smatramo uspjehom, ljepotom, dobrim roditeljstvom ili „normalnim“ životom.

Negdje na tom putu pitanje više nije bilo samo o čemu šutimo.

Postalo je važno pitati i zašto šutimo. Šta nas je naučilo da nešto krijemo? Zašto se nekih osjećaja stidimo? Zašto određene probleme umanjujemo sve dok više ne možemo? Koliko toga prihvatamo kao normalno samo zato što smo tako odrasli?

Upravo je u tome prepoznatljivost Taboo Showa.

Priče koje se možda događaju i u kući do naše

Četvrta sezona Taboo Showa nastavlja tim putem, ali još snažnije ulazi u svakodnevni život.

U 12 epizoda otvarat ćemo teme koje se tiču žena i muškaraca, roditelja i djece, porodice, zdravlja, novca, prava, straha, očekivanja i odluka koje donosimo kada nas niko ne gleda.

Govorit ćemo o akušerskom nasilju, ali ne samo kao pitanju medicinske procedure. Govorit ćemo o tome kako žena pamti porod tokom kojeg se nije osjećala saslušano, sigurno ili poštovano.

Govorit ćemo o pripremi za porod i pitanjima koja trudnice često imaju, ali ih možda ne uspiju postaviti na vrijeme.

Otvorit ćemo i priču o finansijskoj pismenosti, ne samo kroz račune i kućni budžet, nego i kroz odnos koji imamo prema novcu. Zašto se stidimo kada ga nemamo? Zašto trošimo da bismo pokazali da možemo? Koliko novac utiče na odnose unutar porodice?

Pitat ćemo se i kada roditeljska želja da dijete uspije prestaje biti podrška, a postaje pritisak.

Govorit ćemo o djeci koja kasnije progovore, o onom poznatom „ma progovorit će“, o roditeljskom strahu da možda nešto nije uredu, ali i o trenutku kada čekanje više nije najbolji izbor.

ADHD ćemo pokušati odvojiti od etiketa i brzih dijagnoza koje se danas tako lako dijele, a otvorit ćemo i teme menopauze i andropauze, seksualnog uznemiravanja, alimentacije i prava djece.

Jer iza stručnih termina uvijek postoji nečiji stvarni život.

Postoji žena koja se pita je li ono što je doživjela na porodu zaista bilo uredu. Roditelj koji ne zna treba li još čekati ili tražiti pomoć. Muškarac koji primjećuje promjene kod sebe, ali o njima ne razgovara. Dijete koje osjeća da mora biti najbolje. Porodica u kojoj se o novcu govori tek kada nastane problem.

Tu se nalazi prostor Taboo Showa.

Ne u traženju tabua radi tabua, nego u pokušaju da se riječima približimo onome što ljudi stvarno žive.

Možda je upravo zato tema kojom otvaramo četvrtu sezonu tako dobra dobrodošlica u novih 12 epizoda.

Nije dramatična. Nema veliki naslov iza kojeg se krije teška društvena priča. Samo jedan godišnji odmor koji je prebrzo završio, ponedjeljak koji je stigao prije nego što smo bili spremni i poznati osjećaj da nam treba malo vremena da ponovo budemo svoji u svakodnevnom ritmu.

Ako ste se i vi vratili s odmora, ali vam se čini da se ostatak vas još nije vratio, možda je večerašnji Taboo Show pravo mjesto za početak.

Prvu epizodu četvrte sezone „Kako preživjeti povratak s godišnjeg odmora?“ gledajte večeras u 20 sati u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon. Nove priče Taboo Showa čekaju vas svakog utorka u istom terminu.