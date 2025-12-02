Sezonski afektivni poremećaj tema je nove epizode Taboo Show-a. Psihologinja Maja Čorbić govori o simptomima, prazničnoj tugi, mentalnom odmoru i načinima kako sebi pomoći u zimskim mjesecima. Emisiju u kojoj donosimo praktične savjete kako prebroditi zimski pad raspoloženja možete gledati večeras od 20 sati.

Sezonski afektivni poremećaj i zimska bezvoljnost

Kratki dani, sivo nebo, manjak svjetla i osjećaj praznine koji se pojačava kako se približavaju blagdani. Kažemo da nas je „uhvatila zimska depresija“, ali ono što osjećamo ima svoje ime – sezonski afektivni poremećaj.

Psihologinja Maja Čorbić u novoj epizodi Taboo Show-a objašnjava da to nisu prolazne promjene raspoloženja, već stanje koje se javlja u isto doba godine i utiče na našu energiju, emocije i tijelo. Epizoda otvara pitanja o tome zašto nas zima usporava, zašto praznici kod nekih bude radost, a kod drugih tugu, te kako prepoznati trenutak kada nam je potrebno više svjetla i spolja i iznutra.

Praznična tuga i osjećaj praznine koji ne nestaje

Kraj godine za mnoge donosi pritisak da budu sretni, zahvalni i okruženi blještavilom.

Ipak, ispod površine često se javljaju umor, nervoza i osjećaj unutrašnje praznine.

Maja Čorbić objašnjava da su upravo ti osjećaji: tuga, bezvoljnost i pad energije, sve česti znakovi sezonskih afektivnih poremećaja.

„Zima nas ne usporava slučajno. Tijelo traži odmor, a mi to uporno ignorišemo. Kada ga ne poslušamo, javlja se iscrpljenost i tuga“, kaže Čorbić.

Kako prepoznati sezonski afektivni poremećaj i pomoći si

Epizoda donosi konkretne i primjenjive savjete: kako prilagoditi dnevnu rutinu, koliko svjetlo i pokret pomažu u vraćanju energije, te zašto je važno redovno boraviti na dnevnom svjetlu, čak i kad je oblačno.

„Male promjene mogu donijeti veliko olakšanje. Nekad je dovoljno da pomjerimo stol bliže prozoru, zapalimo svijeću ili prošetamo petnaest minuta. Tada se mijenja i hemija u našem tijelu“, objašnjava Maja Čorbić.

U emisiji se govori i o samoiscjeljenju, vraćanju pažnje na sebe, na male rituale mira i zahvalnosti, koji pomažu da usporimo i čujemo vlastite potrebe.

Sezonski afektivni poremećaj kao podsjetnik da stanemo

Zima nije neprijatelj, nego podsjetnik da trebamo brinuti o sebi.

Ako osjećate da ste iscrpljeni, bezvoljni ili kao da se dani ponavljaju bez boje i smisla, možda je vrijeme da zastanete i sebi pružite svjetlo.

Nova epizoda Taboo Show-a donosi toplu i iskrenu priču o tome kako razumjeti vlastite emocije i pronaći snagu u sporijem ritmu.

Ne propustite emisiju u utorak, 2. decembra u 20 sati, u programu RTV Slon i na našem YouTube kanalu RTV Slon.

Treća sezona, novi tabui.

Moja priča. Bez filtera.

