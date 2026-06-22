Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM za subvencioniranje aviolinija

Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion KM za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru.

Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić sa direktorom J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Haličevićem. Sredstva su osigurana u okviru programa subvencioniranja javnih preduzeća u oblasti zračnog prometa, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Za provedbu programa u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu ukupno je osigurano 11,8 miliona KM. Od tog iznosa, za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM, dok je za Međunarodni aerodrom Sarajevo predviđeno 3,85 miliona KM, a za Međunarodnu zračnu luku, aerodrom Mostar 3,05 miliona KM.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da se ovim sredstvima stvaraju uslovi za realizaciju aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje zračnog prometa, jačanje kapaciteta javnih preduzeća u ovom sektoru i kvalitetnije pružanje usluga putnicima.