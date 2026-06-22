Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM za subvencioniranje aviolinija

Nedžida Sprečaković
Međunarodni aerodrom Tuzla
Foto: Međunarodni aerodrom Tuzla/ Arhiva

Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion KM za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru.

Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić sa direktorom J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Haličevićem. Sredstva su osigurana u okviru programa subvencioniranja javnih preduzeća u oblasti zračnog prometa, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine.

Za provedbu programa u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu ukupno je osigurano 11,8 miliona KM. Od tog iznosa, za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM, dok je za Međunarodni aerodrom Sarajevo predviđeno 3,85 miliona KM, a za Međunarodnu zračnu luku, aerodrom Mostar 3,05 miliona KM.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da se ovim sredstvima stvaraju uslovi za realizaciju aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje zračnog prometa, jačanje kapaciteta javnih preduzeća u ovom sektoru i kvalitetnije pružanje usluga putnicima.

Aerodrom Tuzla dobit će 3,1 milion KM za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija, potvrđeno je nakon potpisivanja sporazuma u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Mostaru.Sporazum je potpisala federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić sa direktorom J.P. Međunarodni aerodrom Tuzla Dževadom Haličevićem. Sredstva su osigurana u okviru programa subvencioniranja javnih preduzeća u oblasti zračnog prometa, koje je usvojila Vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Za provedbu programa u Budžetu Federacije BiH za 2026. godinu ukupno je osigurano 11,8 miliona KM. Od tog iznosa, za subvencioniranje postojećih i otvaranje novih aviolinija Aerodrom Tuzla dobija 3,1 milion KM, dok je za Međunarodni aerodrom Sarajevo predviđeno 3,85 miliona KM, a za Međunarodnu zračnu luku, aerodrom Mostar 3,05 miliona KM. Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija navedeno je da se ovim sredstvima stvaraju uslovi za realizaciju aktivnosti koje su usmjerene na unapređenje zračnog prometa, jačanje kapaciteta javnih preduzeća u ovom sektoru i kvalitetnije pružanje usluga putnicima. Za Tuzlanski kanton ova odluka ima poseban značaj, s obzirom na to da je Aerodrom Tuzla jedan od najvažnijih infrastrukturnih i saobraćajnih resursa ovog dijela Bosne i Hercegovine. Subvencioniranje aviolinija trebalo bi pomoći u očuvanju postojećih letova, ali i stvaranju pretpostavki za uvođenje novih linija, što je važno za putnike iz Tuzle, cijelog sjeveroistočnog dijela BiH i dijaspore. Pored sporazuma koji se odnose na aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, potpisan je i poseban sporazum za sufinansiranje troškova unajmljivanja letjelica za gašenje požara. Za tu namjenu Međunarodnoj zračnoj luci, aerodromu Mostar dodijeljeno je 1,8 miliona KM. Realizacijom ovih programa Vlada FBiH i Federalno ministarstvo prometa i komunikacija nastavljaju ulaganja u razvoj zračne infrastrukture i operativnih kapaciteta. U tom okviru, Aerodrom Tuzla dobija finansijsku podršku koja bi mogla imati važnu ulogu u stabilizaciji i daljem razvoju zračnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona.
Ministrica Katić potpisala sporazume s Aerodromima Sarajevo, Mostar i T