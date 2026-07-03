Federalno ministarstvo izdvojilo više od tri miliona KM za RTV djelatnost

Unapređenje RTV djelatnosti u Federaciji BiH podržano je novim sporazumom Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, kojim je za ulaganje u proizvodne kapacitete RTV HB izdvojeno više od tri miliona KM.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i direktorica Radio-televizije Herceg Bosne Slavica Karačić potpisale su u Mostaru sporazum o dodjeli sredstava, kojim se uređuje korištenje novca za realizaciju projekta „Unapređenje RTV djelatnosti, investiranje u vlastite proizvodne kapacitete“.

Sredstva su dodijeljena na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, donesene na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, kroz program subvencija javnim preduzećima za unapređenje RTV djelatnosti.

Unapređenje RTV djelatnosti kroz podršku Vlade FBiH

Za ovaj projekat odobreno je 3.015.141,12 KM, a sredstva će biti usmjerena na unapređenje proizvodnje domaćih radijskih i televizijskih sadržaja, kao i njihovo emitovanje u HD rezoluciji.

Projektom je predviđeno jačanje produkcijskih i tehničkih kapaciteta studijskih centara u Mostaru, Kiseljaku i Orašju, poboljšanje uslova poslovanja, te stvaranje uslova za kvalitetniji program za gledaoce i slušaoce.

Ministrica Katić istakla je da je Vlada Federacije BiH, na prijedlog resornog ministarstva, u posljednje tri godine za subvencioniranje ove medijske kuće izdvojila nešto više od šest miliona KM.

Prema njenim riječima, ovakav model podrške prepoznat je kao pozitivan i učinkovit način za stabilnije poslovanje, razvoj radijskih i televizijskih servisa, te jačanje medijskog sektora u Federaciji BiH.

Katić je navela da se ovaj način subvencioniranja pokazao opravdanim i korisnim, zbog čega postoji opredjeljenje da se slične mjere nastave i u narednim godinama.