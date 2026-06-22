RTV FBiH dodijeljeno skoro 7 miliona KM za unapređenje programa i tehnologije

RTV FBiH dodijeljeno je 6.984.858,88 KM za unapređenje programskih sadržaja, modernizaciju produkcije i tehnološki razvoj javnog RTV servisa.

Federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i generalni direktor Radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine Bakir Hadžiomerović potpisali su danas u Mostaru Sporazum o dodjeli sredstava između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija i RTV FBiH.

Sporazumom se uređuje korištenje sredstava odobrenih za realizaciju projekta “Unapređenje i stabilizacija programskog, produkcijskog i tehnološkog sistema RTV FBiH kroz integriranu realizaciju RTV djelatnosti u 2026. godini”.

Iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija saopšteno je da su sredstva dodijeljena na osnovu odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava “Tekući transferi i drugi tekući rashodi, subvencija javnim preduzećima, unapređenje RTV djelatnosti”, a na prijedlog ovog ministarstva.

Radio-televiziji Federacije BiH odobrena su sredstva u iznosu od 6.984.858,88 KM. Novac je namijenjen za unapređenje programskih sadržaja, modernizaciju produkcijskih kapaciteta i tehnološki razvoj javnog RTV servisa.

“U posljednje tri godine za RTV FBiH osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od približno 11 miliona KM, čime potvrđujemo opredijeljenost Vlade Federacije BiH i Ministarstva jačanju kapaciteta javnog RTV servisa, te stvaranju preduslova za njegovo stabilno i kvalitetno djelovanje u interesu svih gledatelja Federalne televizije”, izjavila je ministrica Katić.

Potpisivanjem Sporazuma stvoreni su uslovi za realizaciju planiranih aktivnosti tokom 2026. godine. Cilj je jačanje kvaliteta javnog informisanja, unapređenje tehničke infrastrukture i osiguravanje stabilnog funkcionisanja RTV djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine.