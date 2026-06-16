Brza cesta Mostar – Široki Brijeg sve bliže realizaciji

Brza cesta Mostar – Široki Brijeg, odnosno pravac Mostar sjever – Polog – Široki Brijeg – Grude – granica Republike Hrvatske, jedan je od najznačajnijih infrastrukturnih projekata u zapadnoj Hercegovini.

Izgradnjom ove brze ceste trebalo bi biti omogućeno kvalitetnije povezivanje Hercegovine s Koridorom Vc, graničnim prijelazima prema Republici Hrvatskoj i evropskim transportnim tokovima. Projekat bi, prema planovima, trebao doprinijeti i većoj sigurnosti saobraćaja, rasterećenju postojećih magistralnih cesta, razvoju privrede, turizma i boljoj mobilnosti stanovništva.

Riječ je o pravcu koji je prepoznat i u Transportnoj strategiji Federacije Bosne i Hercegovine za period 2016–2030. godine, kojom je predviđena priprema i izgradnja brze ceste ukupne dužine približno 61 kilometar na relaciji Mostar – Široki Brijeg – Grude – granica Republike Hrvatske.

Projekat od regionalnog i međunarodnog značaja

Dodatnu važnost projektu daje i činjenica da je pravac Mostar – Vinjani uključen u procese razvoja indikativnog proširenja Transevropske transportne mreže, TEN-T, na zemlje Zapadnog Balkana. U dokumentima Transportne zajednice evidentiran je kao međunarodna cestovna veza dužine približno 53,8 kilometara, koja povezuje Mostar s graničnim prijelazom Vinjani i cestovnom mrežom Republike Hrvatske.

Na taj način Brza cesta Mostar – Široki Brijeg dobija značaj koji prevazilazi lokalni nivo, jer se posmatra kao dio šire saobraćajne mreže koja povezuje Bosnu i Hercegovinu s Evropskom unijom.

Za nosioce aktivnosti određeni su Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i JP Autoceste Federacije BiH, dok se kao mogući modeli finansiranja spominju kreditni aranžmani i koncesioni modeli.

Dionica Mostar sjever – Polog u fazi izrade dokumentacije

Dionica Mostar sjever – Polog duga je približno 20,3 kilometra i trenutno se nalazi u fazi izrade idejnog projekta i pripadajuće studijske dokumentacije.

Za ovu dionicu ranije je izrađeno idejno rješenje trase, kao i studija prethodne izvodljivosti. Na osnovu idejnog rješenja iz 2019. godine urađena je i prethodna procjena uticaja na okoliš, koja je obuhvatila i procjenu demografskih uticaja na području planirane trase.

Procijenjena vrijednost izgradnje ove dionice, prema idejnom rješenju iz 2019. godine, iznosi 461.893.790 KM bez PDV-a.

Daljnja razrada projekta nastavljena je 2023. godine zaključenjem ugovora za izradu idejnog projekta. Ugovor je zaključen s konzorcijem IPSA Institut d.o.o. Sarajevo i IGH d.o.o. Mostar, a obuhvata izradu idejnog projekta, Studije izvodljivosti, Prometne studije, Studije uticaja na okoliš, elaborata potrebnih za pribavljanje urbanističke saglasnosti, kao i izvođenje istražnih radova.

Vrijednost ovog ugovora iznosi 1.493.890 KM bez PDV-a, a sredstva su osigurana kroz program kapitalnih transfera Vlade Federacije BiH za putnu infrastrukturu.

U okviru pripreme dokumentacije provode se i istražni radovi potrebni za definisanje tehničkih rješenja i položaja trase. Istovremeno je izvršeno ažuriranje Elaborata zaštite izvorišta Radobolja i Studenac, kako bi bio usklađen s propisima koji se odnose na zone sanitarne zaštite izvorišta vode za javno vodosnabdijevanje.

Nakon završetka Studije uticaja na okoliš planirano je provođenje javne rasprave, u skladu s važećim propisima iz oblasti zaštite okoliša. Budući da se elaborat eksproprijacije izrađuje u okviru važećeg ugovora, postupci eksproprijacije za ovu dionicu još nisu pokrenuti.

Na dionici prema Hrvatskoj već počinje konkretna realizaciji

Za razliku od dionice Mostar sjever – Polog, dionica Polog – granica Republike Hrvatske već se nalazi u fazi izgradnje pojedinih sekcija.

Za kompletnu trasu izrađeni su idejni i glavni projekat, pribavljena je urbanistička saglasnost i načelno odobrenje za građenje. Vlada Federacije BiH je 2. juna 2022. godine donijela Odluku o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju dionice Polog – granica Republike Hrvatske, čime su stvoreni uslovi za provođenje eksproprijacije zemljišta i nastavak realizacije projekta.

Izrada idejnog i glavnog projekta ugovorena je 2020. godine s grupom projektanata koju čine Institut IGH d.d. Zagreb, IGH d.o.o. Mostar, Integra d.o.o. Mostar i Geocon d.o.o. Čitluk. Vrijednost tog ugovora iznosila je 7.765.911 KM bez PDV-a, a finansiranje je osigurano vlastitim sredstvima JP Autoceste Federacije BiH.

Procijenjena vrijednost izgradnje kompletne dionice Polog – granica Republike Hrvatske, prema glavnom projektu, iznosi 476.033.796 KM bez PDV-a.

U oktobru 2025. godine zaključeni su ugovori za izgradnju sekcija Podledinac – Grude istok i Polugrno – Podledinac, ukupne vrijednosti oko 106,4 miliona KM bez PDV-a. Sredstva za realizaciju obje sekcije osigurana su iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Preostalih pet sekcija nalazi se u fazi eksproprijacije zemljišta, dok ugovorene sekcije predstavljaju početak konkretne izgradnje dijela trase prema granici Republike Hrvatske.

Realizacija projekta odvija se kroz dvije paralelne faze. Na dijelu Mostar sjever – Polog završavaju se ključni planski, projektni i studijski dokumenti, dok su na pravcu Polog – granica Republike Hrvatske već ugovoreni radovi na prvim sekcijama. Time Brza cesta Mostar – Široki Brijeg postepeno prelazi iz faze planiranja u konkretnu saobraćajnu investiciju važnu za Hercegovinu, Federaciju BiH i prekogranično povezivanje s Hrvatskom.