Kolone na M-17 kod Konjica imaju rješenje, ali projekat još čeka realizaciju

Južna obilaznica Konjica trebala bi biti rješenje za velike saobraćajne gužve koje se gotovo svakodnevno stvaraju na magistralnoj cesti M-17, na relaciji Sarajevo, Mostar, posebno u zoni centralne raskrsnice u Konjicu.

Kolone vozila na ovoj dionici već duže vrijeme predstavljaju problem za vozače, naročito tokom ljetne sezone i pojačanog saobraćaja prema jugu Bosne i Hercegovine. Jedan od glavnih uzroka zastoja je semaforska regulacija u centru Konjica, gdje se usporava protok vozila na jednoj od najprometnijih saobraćajnica u Federaciji BiH.

Rješenje za izmještanje tranzitnog saobraćaja kroz Konjic postoji u okviru projekta Javnog preduzeća Autoceste Federacije BiH. Riječ je o projektu Južna obilaznica Konjica, koji je sastavni dio buduće dionice autoputa Ovčari, ulaz u tunel Prenj, na Koridoru 5C.

Prema informacijama iz JP Autoceste FBiH, idejni projekat je u potpunosti završen, dok je izrada glavnog projekta završena u obimu od oko 80 posto. Južna obilaznica Konjica planirana je kao zaobilaznica duga približno 3,5 kilometra, koja bi magistralnu cestu M-17 povezala s petljom budućeg autoputa na ovom području.

Kako je planirana trasa obilaznice

Prema projektnoj dokumentaciji, nova obilaznica omogućila bi da se saobraćaj s magistralne ceste M-17 direktno poveže s autocestom, bez ulaska u urbano područje Konjica. Trasa počinje isključenjem s autoceste preko petlje Ovčari, nakon čega nastavlja kroz nasip, vijadukt dug 80 metara, a potom ulazi u tunel dug oko 800 metara.

Nakon izlaska iz tunela, trasa se nastavlja kroz nasipe i usjeke, a zatim dolazi do mosta dužine oko 350 metara. Most bi prelazio preko postojeće željezničke pruge Sarajevo, Čapljina, rijeke Neretve i magistralnog puta M-17, nakon čega bi se obilaznica ponovo spojila na magistralu.

Međutim, realizacija projekta trenutno je na čekanju zbog situacije u JP Autoceste FBiH i blokiranih kreditnih sredstava, što je uticalo i na druge projekte u okviru cestovne infrastrukture.

Uz ovaj projekat vezan je i tunel Prenj, jedan od najvažnijih i najskupljih projekata na Koridoru 5C. Iz JP Autoceste FBiH navode da je projekat tunela završen, da je ishodovana urbanistička saglasnost, te da su provedene potrebne istražne i pripremne aktivnosti. U toku su aktivnosti koje se odnose na tenderske procedure, uključujući izbor nadzora, nakon čega se očekuje i okončanje postupka izbora izvođača radova.

Tunel Prenj trebao bi koštati oko 1,2 milijarde KM, a njegovo finansiranje planirano je kreditima Evropske investicijske banke i Evropske banke za obnovu i razvoj.

Izgradnjom obilaznice značajno bi se rasteretio saobraćaj kroz Konjic, smanjile svakodnevne gužve na M-17 i omogućilo brže povezivanje pravca Sarajevo, Mostar s budućom autocestom na Koridoru 5C.