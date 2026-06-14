Tragedija kod Konjica: U prevrtanju čamca stradao muškarac iz Tuzle

U subotu, 13. juna, na području općine Konjic, na lokalitetu Kalajdžin potok, jedna osoba je smrtno stradala nakon prevrtanja čamca tokom raftinga.

Nakon nesreće, nadležne službe odmah su izašle na teren zajedno s dežurnim tužiocem, te je započet uviđaj.

Kasnije tokom večeri obavljena je obdukcija, kojom je utvrđen identitet stradale osobe. Kako je za Radio Konjic potvrdila dežurna kantonalna tužiteljica Mubera Adilović, riječ je o muškarcu E. M., rođenom 1989. godine u Tuzli.

Prema nalazima obdukcije, smrt je nastupila usljed utapanja. Tužiteljica je navela da se zbog nastavka istrage u ovom trenutku ne mogu iznositi dodatni detalji o okolnostima ove nesreće.

Istraga o tačnim uzrocima prevrtanja čamca i svim okolnostima tragedije je u toku. Nadležne službe nastavljaju prikupljati informacije kako bi se rasvijetlio cijeli slučaj.