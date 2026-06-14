Šta remi Katara i Švicarske znači za Zmajeve? Grupa B potpuno otvorena

Nakon remija Švicarske i Katara situacija u grupi B na Svjetskom prvenstvu dodatno se zakomplikovala, a rasplet ove grupe sada je potpuno otvoren.

Poslije prvog kola sve četiri selekcije imaju isti broj bodova, isti broj postignutih i primljenih golova, kao i identičnu gol-razliku, pa se može reći da svi praktično kreću od nule.

Do kraja grupne faze preostale su još četiri utakmice, a teoretski postoji 81 kombinacija osnovnih ishoda, odnosno pobjeda, remija i poraza. U igri je još po šest bodova za svaku reprezentaciju, a jasno je da bi Zmajevima za siguran plasman u nokaut fazu najvjerovatnije bila potrebna najmanje još jedna pobjeda i jedan remi.

Velika je vjerovatnoća da bi Bosna i Hercegovina prošla dalje i u slučaju jedne pobjede i jednog poraza, kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih selekcija, jer bi prema predikcijama četiri boda mogla biti dovoljna za nastavak takmičenja.

S druge strane, dva poraza ili jedan remi i jedan poraz gotovo sigurno bi značili kraj nastupa Zmajeva na Svjetskom prvenstvu. Sa jednim ili dva boda BiH ne bi mogla računati na plasman među osam najboljih trećeplasiranih selekcija.

Ukoliko bi Zmajevi u preostala dva susreta upisali dva remija, tada bi zavisili od rezultata ostalih utakmica u svojoj grupi, ali i od raspleta u drugim grupama na prvenstvu.

Posebno zanimljiv scenarij nastao bi ako bi sve četiri ekipe grupnu fazu završile sa po tri boda. U tom slučaju presudnu ulogu mogao bi imati broj postignutih golova.

Primjera radi, reprezentacija koja bi preostale dvije utakmice odigrala 2:2 i 3:3 bila bi ispred ekipe koja bi oba susreta završila rezultatom 0:0, jer bi imala više postignutih golova, ukupno šest naspram jednog.

Ako bi i rezultati preostalih remija bili potpuno identični, sve ekipe bi imale isti broj bodova i istu gol-razliku 3:3. Tada bi o poretku odlučivao broj žutih i crvenih kartona, a ukoliko bi i taj kriterij bio izjednačen, uslijedilo bi izvlačenje kuglica.