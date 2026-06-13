Novo VAR pravilo prvi put primijenjeno na Svjetskom prvenstvu

U utakmici Svjetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja, koju su Amerikanci dobili rezultatom 4:1, prvi put je primijenjeno novo pravilo o pogrešnom identitetu.

Američki reprezentativac Tim Ream postao je prvi igrač na Svjetskom prvenstvu koji je imao koristi od ovog pravila, koje je ove godine uveo Međunarodni odbor nogometnih saveza, IFAB.

Novo pravilo omogućava sudijama da uz pomoć VAR-a ponište odluke o žutim i crvenim kartonima ukoliko su dodijeljeni pogrešnom igraču. Pravilo je uvedeno kako bi se pomoglo u situacijama kada sudija nema jasan pregled akcije.

Na utakmici odigranoj u Los Angelesu, nizozemski sudija Danny Makkelie prvo je pokazao žuti karton američkom defanzivcu Reamu zbog navodnog prekršaja nad Miguelom Almironom.

Nakon poziva iz VAR sobe i pregleda snimka, Makkelie je promijenio odluku, poništio karton Reamu i pokazao žuti karton igraču Paragvaja zbog simuliranja.

Ream, koji je sa 38 godina postao najstariji Amerikanac s nastupom na Svjetskom prvenstvu, tako će mirnije nastaviti grupnu fazu. Da je ostao pri prvobitnoj odluci, još jedan žuti karton dijelio bi ga od suspenzije na jednu utakmicu.