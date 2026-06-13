Ovu hranu iz BiH ne smijete nositi u zemlje EU

Mnogi građani Bosne i Hercegovine koji putuju u zemlje Evropske unije u prtljagu često ponesu domaće proizvode, poput salama, pašteta i konzervi, ne znajući da za takvu hranu važe stroga pravila.

Zbog nedovoljne informisanosti, svake godine na granicama dolazi do oduzimanja hrane, a pojedini putnici mogu se suočiti i s visokim novčanim kaznama, piše GPMaljevac

Salame, paštete i konzerve koje sadrže meso spadaju u proizvode životinjskog porijekla, za koje pri ulasku u Evropsku uniju važe posebna ograničenja. U većini slučajeva, unošenje mesa i mesnih prerađevina iz Bosne i Hercegovine u zemlje EU nije dozvoljeno, bez obzira na količinu ili vrijednost proizvoda.

To znači da putnici preko granice ne mogu unositi salame, paštete i mesne konzerve namijenjene za ličnu upotrebu, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim važećim propisima. Granične, carinske i veterinarske službe imaju pravo takve proizvode oduzeti i trajno ukloniti.

Kada je riječ o carinskim propisima, putnici koji ulaze u Evropsku uniju oslobođeni su plaćanja carine i PDV-a na robu za lične potrebe do vrijednosti od 300 eura u cestovnom saobraćaju, odnosno do 430 eura u avionskom i pomorskom prometu. Ipak, ova olakšica ne odnosi se na proizvode čiji je unos zabranjen.

Kazne za kršenje propisa razlikuju se od države do države. Osim oduzimanja proizvoda, putnicima mogu biti izrečene novčane kazne od nekoliko stotina do nekoliko hiljada eura, u zavisnosti od količine robe i propisa zemlje u koju ulaze.

Nadležne institucije savjetuju putnicima da se prije polaska informišu o pravilima unosa hrane, kako bi izbjegli neprijatnosti na granici, oduzimanje proizvoda i značajne finansijske troškove.