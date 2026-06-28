Koliko eurokrema smijete unijeti u BiH? Ovo su pravila na granici

Mnogi putnici koji iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Hrvatske i drugih evropskih zemalja dolaze u Bosnu i Hercegovinu sa sobom nose različite prehrambene proizvode za porodicu, a među njima se često nalazi i eurokrem.

Prema zvaničnim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, za eurokrem nije propisana posebna količina u broju tegli ili kilogramima. Ovaj proizvod tretira se kao roba nekomercijalnog karaktera, pod uslovom da je količina namijenjena za ličnu ili porodičnu upotrebu, odnosno kao poklon, a ne za daljnju prodaju, piše GP Maljevac.

Putnik u Bosnu i Hercegovinu može u ličnom prtljagu unijeti robu nekomercijalnog karaktera u vrijednosti do 600 KM po osobi i po danu, što iznosi oko 307 eura. To znači da eurokrem, zajedno s drugom robom koju putnik nosi, ne bi trebao prelaziti vrijednost od 600 KM ukoliko se želi izbjeći plaćanje uvoznih dažbina.

Važno je znati da carinski službenik na granici ima pravo procijeniti da li količina eurokrema odgovara ličnoj upotrebi. Nekoliko tegli za porodicu uglavnom se može smatrati robom za lične potrebe, ali veći broj istih proizvoda može izazvati sumnju da je riječ o robi namijenjenoj daljnjoj prodaji.

U takvim slučajevima roba se mora prijaviti i može biti predmet obračuna uvoznih davanja.

Ako vrijednost robe prelazi 600 KM, carinski organ može obračunati carinu i PDV na vrijednost robe. U Bosni i Hercegovini PDV iznosi 17 posto, a za robu nekomercijalnog karaktera carinski postupak zavisi od vrijednosti i vrste robe. Ako putnik robu prijavi, postupak se može riješiti na granici uz obračun propisanih davanja.

Kazne se ne propisuju posebno za eurokrem, nego za carinski prekršaj. Ako fizičko lice ne prijavi robu koju unosi preko carinske linije, prema Zakonu o carinskim prekršajima BiH može biti kažnjeno novčanom kaznom od 200 KM do 5.000 KM, što je približno od 102 do 2.556 eura.

Ako se roba pokušava unijeti skrivena, kazna za fizičko lice također može iznositi od 200 KM do 5.000 KM, odnosno približno od 102 do 2.556 eura.

U slučaju da se roba unosi izvan graničnog prelaza ili se pokušava izbjeći carinski nadzor, kazne su znatno veće. Za fizičko lice propisana je kazna od 500 KM do 10.000 KM, što je približno od 256 do 5.113 eura.

Putnici posebno trebaju voditi računa da eurokrem bude u originalnom pakovanju i da količina bude razumna za lične potrebe. Ako proizvod sadrži mliječne sastojke, mogu se primijeniti i posebna pravila za lične pošiljke proizvoda životinjskog porijekla, zavisno od sastava proizvoda i procjene nadležnih službenika na granici.