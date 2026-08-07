Pojačan saobraćaj širom BiH: Duge kolone na izlazu iz zemlje, zastoji mogući na brojnim dionicama

Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima savjetujemo da na put kreću odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima. Strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja.

Požari na području Kanjine i Živašnice, na širem području Konjica, ne ugrožavaju saobraćaj. Vatra se širi prema planinskom području, dok je magistralni put i dalje prohodan. Saobraćaj, koji je zbog požara bio otežan, normalizovan je jučer u večernjim satima.

Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima: Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja, za sada, nisu duža od 30 minuta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M-17.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Lašva-Kakanj (u dužini od 6 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionici Sarajevo zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija (uspon iz pravca Podromanije) saobraća se usporeno, uz povremene obustave saobraćaja.

Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica, zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 07 do 16 sati saobraća se usporeno, jednom trakom.

Zbog neophodnih radova naizmjenično, jednom trakom, saobraća se i na magistralnim cestama Crna Rijeka-Jajce (u Podmilačju) i Konjic-Jablanica (Ribićki most).

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.