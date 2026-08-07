Pozivi na saslušanje koje posljednjih dana dobijaju sadašnji i bivši uposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se mogle naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica pozvali su sve sadašnje i bivše uposlenike, saradnike, ali i druge osobe koje u vezi sa svojim angažmanom u radu Centra prime poziv na saslušanje u Policijsku stanicu Srebrenica, iz Policijske uprave Zvornik, da im se obrate odmah nakon prijema poziva.

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Danas nova saslušanja u Policijskoj stanici Srebrenica

Saslušanja sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica su nastavljena, potvrđeno je iz ove institucije.

Kako je saopćeno medijima, danas će u Policijskoj stanici Srebrenica biti saslušana dva nekadašnja saradnika Memorijalnog centra.

Saslušanja su zakazana u terminima od 10:30 i 12:30 sati.

Ova informacija stigla je nakon što je Memorijalni centar pozvao sve sadašnje i bivše uposlenike, saradnike i druge osobe koje dobiju poziv na saslušanje da im se odmah obrate radi organizovanja pravne pomoći i zaštite njihovih prava tokom postupka.

Pozivi na saslušanje razlog za organizovanje pravne pomoći

Kako su naveli u pozivu koji je uputio Memorijalni centar svojim saradnicima, cilj je da svakoj osobi koja dobije poziv za saslušanje bude omogućena odgovarajuća pravna podrška, uključujući organizovanje pravnog zastupanja i druge oblike pravne pomoći u skladu s konkretnim potrebama.

Iz Memorijalnog centra naglašavaju da je važno da osobe koje prime poziv ne čekaju, nego da ih kontaktiraju bez odlaganja, kako bi se pravovremeno mogla koordinirati pravna podrška i zaštita njihovih prava tokom postupka.

Ovakvo obraćanje uslijedilo je nakon što je više osoba povezanih s radom Memorijalnog centra Srebrenica dobilo pozive za saslušanje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ranije je objavio da su pozivi upućivani saradnicima Centra, a prethodno je saopćeno da je poziv dobilo 26 saradnika.

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Memorijalni centar poručuje da će nastaviti pružati institucionalnu podršku sadašnjim i bivšim uposlenicima i saradnicima, u skladu sa svojim mogućnostima i važećim propisima.

Pozivi na saslušanje i postupanje nadležnih institucija u ovom slučaju izazvali su pažnju javnosti, a iz Memorijalnog centra sada nastoje osigurati da osobe koje budu pozvane imaju pravnu pomoć i podršku tokom daljnjih postupaka.

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