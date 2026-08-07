Memorijalni centar Srebrenica pozvao saradnike koji dobiju poziv na saslušanje da im se odmah jave

Albina Vicković
Pozivi na saslušanje, Srebrenica, Memorijalni centar

Pozivi na saslušanje koje posljednjih dana dobijaju sadašnji i bivši uposlenici i saradnici Memorijalnog centra Srebrenica bili su povod da se ova institucija javno obrati svim osobama koje bi se mogle naći u istoj situaciji i ponudi im pravnu podršku.

Iz Memorijalnog centra Srebrenica pozvali su sve sadašnje i bivše uposlenike, saradnike, ali i druge osobe koje u vezi sa svojim angažmanom u radu Centra prime poziv na saslušanje u Policijsku stanicu Srebrenica, iz Policijske uprave Zvornik, da im se obrate odmah nakon prijema poziva.

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Danas nova saslušanja u Policijskoj stanici Srebrenica

Saslušanja sadašnjih i bivših uposlenika i saradnika Memorijalnog centra Srebrenica su nastavljena, potvrđeno je iz ove institucije.

Kako je saopćeno medijima, danas će u Policijskoj stanici Srebrenica biti saslušana dva nekadašnja saradnika Memorijalnog centra.

Saslušanja su zakazana u terminima od 10:30 i 12:30 sati.

Ova informacija stigla je nakon što je Memorijalni centar pozvao sve sadašnje i bivše uposlenike, saradnike i druge osobe koje dobiju poziv na saslušanje da im se odmah obrate radi organizovanja pravne pomoći i zaštite njihovih prava tokom postupka.

Pozivi na saslušanje razlog za organizovanje pravne pomoći

Kako su naveli u pozivu koji je uputio Memorijalni centar svojim saradnicima, cilj je da svakoj osobi koja dobije poziv za saslušanje bude omogućena odgovarajuća pravna podrška, uključujući organizovanje pravnog zastupanja i druge oblike pravne pomoći u skladu s konkretnim potrebama.

Iz Memorijalnog centra naglašavaju da je važno da osobe koje prime poziv ne čekaju, nego da ih kontaktiraju bez odlaganja, kako bi se pravovremeno mogla koordinirati pravna podrška i zaštita njihovih prava tokom postupka.

Ovakvo obraćanje uslijedilo je nakon što je više osoba povezanih s radom Memorijalnog centra Srebrenica dobilo pozive za saslušanje. Direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić ranije je objavio da su pozivi upućivani saradnicima Centra, a prethodno je saopćeno da je poziv dobilo 26 saradnika.

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Memorijalni centar poručuje da će nastaviti pružati institucionalnu podršku sadašnjim i bivšim uposlenicima i saradnicima, u skladu sa svojim mogućnostima i važećim propisima.

Pozivi na saslušanje i postupanje nadležnih institucija u ovom slučaju izazvali su pažnju javnosti, a iz Memorijalnog centra sada nastoje osigurati da osobe koje budu pozvane imaju pravnu pomoć i podršku tokom daljnjih postupaka.

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