Crishock posjetio IDDEEA-u, razgovarano o digitalnim uslugama i izborima

Vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Louis J. Crishock posjetio je Agenciju za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, gdje se sastao s direktorom IDDEEA-e Almirom Badnjevićem.

Tokom sastanka razgovarano je o tome kako građanima i institucijama omogućiti jednostavnije i sigurnije elektronske usluge, ali i o tome koliko je IDDEEA spremna za obaveze koje je očekuju tokom predstojećeg izbornog procesa.

Posebna pažnja posvećena je novim tehnologijama koje bi trebale biti korištene na izborima, kao i tehničkim kapacitetima Agencije da podrži njihovu primjenu.

Razgovarano je i o aktuelnim sudskim postupcima koji se odnose na odluke Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH. Sagovornici su istakli da je važno poštovati odluke Suda BiH i osigurati pravnu sigurnost kako bi institucije mogle nesmetano raditi.

Crishock je izrazio podršku radu IDDEEA-e, posebno projektima koji se odnose na sigurnost identifikacionih sistema, razvoj elektronskih usluga i digitalizaciju javne uprave.

Tokom razgovora osvrnuo se i na ranije obraćanje direktora IDDEEA-e pred Upravnim odborom Vijeća za implementaciju mira, ocijenivši da su tom prilikom međunarodnoj zajednici predstavljeni ključni izazovi i mogućnosti u procesu digitalizacije institucija BiH.

Direktor IDDEEA-e Almir Badnjević zahvalio je na posjeti i podršci, navodeći da će Agencija nastaviti razvijati sisteme koji su važni za funkcionisanje institucija i pružanje usluga građanima.

Na sastanku je potvrđeno da će OHR i IDDEEA nastaviti saradnju na projektima koji se odnose na digitalnu transformaciju, jačanje institucija i razvoj sigurnijih elektronskih usluga.