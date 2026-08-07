Rekord na Mallorci: Temperatura mora dostigla čak 33 stepena

Špansko ostrvo Mallorca zabilježilo je rekordnu temperaturu mora od čak 33 stepena Celzijusa.

Podatak je registrovala mjerna bova Španske lučke uprave kod ostrva Sa Dragonera, a prema navodima španske meteorološke službe AEMET, riječ je o izuzetno visokoj vrijednosti. Državni emiter RTVE ranije je ovo očitanje opisao kao najvišu temperaturu mora ikada zabilježenu u španskim vodama.

Temperatura vode u zapadnom Mediteranu trenutno je oko četiri stepena iznad dugoročnog prosjeka, što može imati ozbiljne posljedice po morske ekosisteme.

Stručnjaci upozoravaju i da izuzetno zagrijano more može povećati rizik od snažnih oluja tokom jeseni. Topla voda pojačava isparavanje i oslobađa veliku količinu energije u niže slojeve atmosfere, pa dolazak hladnijeg zraka sa sjevera može dovesti do razvoja jakih oluja, obilnih padavina i bujičnih poplava.

Visoke temperature mora utiču i na svakodnevni život i turizam, jer obala pruža manje osvježenja, naročito tokom noći, dok visoka vlažnost dodatno pojačava osjećaj vrućine.