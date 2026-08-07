BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar spremni za veliki izazov

Ali Huremović
BiH na Evropskom prvenstvu u plivanju: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar u Parizu

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu imat će više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje Bosne i Hercegovine na velikoj evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arian Kadić i Lana Pudar, plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja.

Evropsko seniorsko prvenstvo bit će održano u Parizu od 10. augusta, a među bh. predstavnicima su Iman Avdić, Kenan Dračić, Arian Kadić i Lana Pudar.

Iman Avdić iza sebe također ima niz državnih rekorda i odličnih međunarodnih nastupa. Pred odlazak u Pariz poručila je da očekuje svoja najbolja vremena i nove seniorske rekorde Bosne i Hercegovine, uz ambiciju da izbori plasman u evropsko finale.

Velika očekivanja ima i Kenan Dračić, koji je tokom priprema iza sebe ostavio mjesece intenzivnog rada. Cilj mu je popravljanje vlastitih vremena i državnih rekorda, a vjeruje da bi takvi rezultati mogli biti dovoljni i za plasman među najbolje evropske plivače. Na ovogodišnjem prvenstvu BiH Dračić je osvojio šest zlata.

Uz njih će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Arian Kadić, još jedan državni rekorder i član generacije mladih plivača koja posljednjih godina bilježi sve bolje rezultate.

Lana Pudar u Francusku stiže kao najtrofejnija bh. plivačica i sportistkinja koja je već osvajala medalje na najvećim seniorskim takmičenjima.

Avdić, Dračić i Kadić članovi su sarajevskog Plivačkog kluba Sport Time, dok Pudar dolazi iz mostarske ORKA-e i trenutno se dodatno razvija u američkom univerzitetskom plivačkom sistemu. Klupske boje, međutim, u Parizu ostaju u drugom planu, jer svi nastupaju kao reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Evropsko prvenstvo bit će nova prilika da se pokaže širina potencijala bh. plivanja. Avdić, Dračić i Kadić pokušat će napraviti novi iskorak u seniorskoj konkurenciji i svoje državne rekorde pretvoriti u što bolje plasmane na evropskoj sceni, dok Pudar u Pariz dolazi sa iskustvom najvećih svjetskih takmičenja i evropskim medaljama.

pročitajte i ovo

Vijesti

U BiH nema slučajeva ciklosporijaze

BiH

Počinje isplata julskih naknada za osobe s invaliditetom

BiH

Ništa od kupovine Željezare Zenica, vlasnik odbio oba prijedloga Vlade FBiH

BiH

Inspekcija povukla 4,5 tona mesa i prerađevina s tržišta BiH

Vijesti

Zbog kaznenih bodova u BiH poništeno više od 5.300 vozačkih dozvola

BiH

Aplikacija REAGIRAJ.BA procjenjuje rizik od raka pluća i usmjerava građane na...

Istaknuto

Terapija postoji, ali je još nema: Petnaest dječaka čeka odluku institucija

Vijesti

Zeleni napitak osvaja društvene mreže: Šta je zapravo matcha i zašto je toliko popularna?

BiH

Helez i komandant NATO štaba posjetili Pretis, proizvodnja povećana za 30 posto

Vijesti

Počela izgradnja nove fiskulturne sale OŠ Poljice

Tuzla i TK

Slučaj „zlostavljanog psa“ uznemirio Tuzlu: Koliko provjeravamo prije nego što osudimo?

Učitati više