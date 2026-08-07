BiH na Evropskom prvenstvu u Parizu: Avdić, Dračić, Kadić i Pudar spremni za veliki izazov

Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Evropskom prvenstvu u plivanju u Parizu imat će više imena na koja vrijedi obratiti pažnju. Boje Bosne i Hercegovine na velikoj evropskoj smotri branit će Iman Avdić, Kenan Dračić, Arian Kadić i Lana Pudar, plivači koji iza sebe imaju državne rekorde, zapažene međunarodne rezultate i velika očekivanja pred početak takmičenja.

Evropsko seniorsko prvenstvo bit će održano u Parizu od 10. augusta, a među bh. predstavnicima su Iman Avdić, Kenan Dračić, Arian Kadić i Lana Pudar.

Iman Avdić iza sebe također ima niz državnih rekorda i odličnih međunarodnih nastupa. Pred odlazak u Pariz poručila je da očekuje svoja najbolja vremena i nove seniorske rekorde Bosne i Hercegovine, uz ambiciju da izbori plasman u evropsko finale.

Velika očekivanja ima i Kenan Dračić, koji je tokom priprema iza sebe ostavio mjesece intenzivnog rada. Cilj mu je popravljanje vlastitih vremena i državnih rekorda, a vjeruje da bi takvi rezultati mogli biti dovoljni i za plasman među najbolje evropske plivače. Na ovogodišnjem prvenstvu BiH Dračić je osvojio šest zlata.

Uz njih će Bosnu i Hercegovinu predstavljati i Arian Kadić, još jedan državni rekorder i član generacije mladih plivača koja posljednjih godina bilježi sve bolje rezultate.

Lana Pudar u Francusku stiže kao najtrofejnija bh. plivačica i sportistkinja koja je već osvajala medalje na najvećim seniorskim takmičenjima.

Avdić, Dračić i Kadić članovi su sarajevskog Plivačkog kluba Sport Time, dok Pudar dolazi iz mostarske ORKA-e i trenutno se dodatno razvija u američkom univerzitetskom plivačkom sistemu. Klupske boje, međutim, u Parizu ostaju u drugom planu, jer svi nastupaju kao reprezentativci Bosne i Hercegovine.

Evropsko prvenstvo bit će nova prilika da se pokaže širina potencijala bh. plivanja. Avdić, Dračić i Kadić pokušat će napraviti novi iskorak u seniorskoj konkurenciji i svoje državne rekorde pretvoriti u što bolje plasmane na evropskoj sceni, dok Pudar u Pariz dolazi sa iskustvom najvećih svjetskih takmičenja i evropskim medaljama.