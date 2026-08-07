Ako posljednjih godina pratite gastro trendove na društvenim mrežama, teško da niste primijetili intenzivno zeleni napitak koji se sve češće pojavljuje u šoljicama, čašama, desertima i sladoledima. Riječ je o matchi, posebnoj vrsti zelenog čaja koja je od tradicionalnog japanskog napitka postala globalni trend.

Matcha se danas najčešće priprema kao topli ili hladni napitak, često uz dodatak mlijeka, kada je poznata kao matcha latte. Ipak, iza atraktivne zelene boje krije se mnogo duža priča.

Šta je zapravo matcha?

Za razliku od klasičnog zelenog čaja, kod kojeg se listovi potope u vodu, a zatim uklanjaju, matcha se proizvodi od listova čaja koji se melju u veoma fini prah. Taj prah se zatim miješa s vodom, što znači da se kod pripreme konzumira cijeli samljeveni list.

Matcha se tradicionalno vezuje za Japan i japansku kulturu čaja, a način njene proizvodnje prilično je specifičan. Biljke se prije berbe određeno vrijeme štite od direktne sunčeve svjetlosti, nakon čega slijede obrada i mljevenje listova.

Upravo zbog načina uzgoja i proizvodnje postoje velike razlike u kvalitetu, okusu, boji i cijeni različitih vrsta matche.

Kako je postala toliko popularna?

Iako ovaj čaj ima dugu tradiciju, njegova današnja popularnost u velikoj je mjeri povezana s modernom kulturom kafića i društvenim mrežama.

Prepoznatljiva zelena boja čini matchu posebno atraktivnom za fotografije i videosnimke, pa se posljednjih godina često pojavljuje na Instagramu i TikToku.

Osim tradicionalne pripreme s vodom, danas se mogu pronaći brojne moderne verzije. Matcha se miješa s običnim ili biljnim mlijekom, poslužuje hladna s ledom, a koristi se i kao sastojak u kolačima, kremama, sladoledima i drugim desertima.

Za dio ljudi postala je i alternativa jutarnjoj kafi.

Matcha također sadrži kofein

Iako je mnogi doživljavaju kao potpuno drugačiji napitak od kafe, važno je znati da matcha također prirodno sadrži kofein.

Sadrži i L-teanin, aminokiselinu karakterističnu za čaj. Upravo kombinacija različitih sastojaka jedan je od razloga zbog kojih je matcha posljednjih godina privukla pažnju ljudi koji žele promijeniti svoje svakodnevne navike vezane za kafu i čaj.

Ipak, matchu ne treba posmatrati kao neki „čudotvorni“ napitak. Kao i kod drugih namirnica i pića, važni su količina, kvalitet proizvoda i ukupne prehrambene navike.

Nije svaka matcha ista

Jedna od stvari koju novi ljubitelji ovog napitka brzo primijete jeste da se matcha može značajno razlikovati od proizvoda do proizvoda.

Kod kvalitetnije matche boja je obično izraženija, a okus kompleksniji. Osim karakteristične blage gorčine i biljnih aroma, mogu se osjetiti i nježnije slatkaste te umami note.

Kod proizvoda slabijeg kvaliteta često dominiraju gorčina i izražen „travnat“ okus.

Zato sama intenzivno zelena boja napitka ne mora nužno biti dokaz njegove kvalitete.

Od tradicionalnog čaja do modernog lifestyle napitka

Matcha je dobar primjer kako tradicionalna namirnica može dobiti potpuno novi život zahvaljujući modernoj gastronomiji i društvenim mrežama.

Nekada prvenstveno vezana za japansku ceremoniju čaja, danas se pojavljuje u najrazličitijim kombinacijama, od jednostavne šoljice čaja do latte napitaka i raskošnih deserata.

Hoće li postati jednako uobičajena kao kafa ili će s vremenom izgubiti dio današnje popularnosti, tek ćemo vidjeti. Jedno je, međutim, sigurno – zeleni prah koji je nekada bio poznat uglavnom ljubiteljima japanske kulture danas je postao jedan od najprepoznatljivijih gastro trendova na svijetu.