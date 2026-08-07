Berbić: Stanje na izvorištima trenutno stabilno, ali raspoložive količine ograničene

Drugi toplotni val koji već dvije sedmice traje u Bosni i Hercegovini donio je temperature više od 40 stepeni, uz dug period bez značajnijih padavina.

Uprkos suši i povećanoj potrošnji vode, stanje na izvorištima pitke vode na području Tuzle za sada je stabilno.

“Ukupno 600 litara se negdje proizvodi kada su normalni uslovi. Međutim mi danas imamo toliko malo vode na samim izvorištima da iz Stupara sa 4 izvorišta dobivamo nekih 130-140 sekundnih litara, a u prosjeku je to blizu 300, tako da možete sami ocijeniti. Sa izvorišta Toplica je nekih možda 110-115 litara, dakle, 50%, jedino što još uvijek imamo to su rezerve koje smo sačuvali, nismo trošili vodu iz Sprečkog polja, odnosno bunari nisu bili u funkciji.” kazao je Aid Berbić, direktor JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla.

U tuzlanskom Vodovodu navode da su se za ovakve vremenske prilike pripremali od početka ljeta, prateći prognoze koje su najavljivale visoke temperature i sušni period. Ipak, upozoravaju da su količine vode ograničene i da stabilno vodosnabdijevanje u velikoj mjeri zavisi i od racionalne potrošnje građana.

“U slučaju neracionalnog korištenja bit ćemo prinuđeni na prigušivanje sistema, mada do toga imamo dosta vremena sigurno, narednih desetak dana imamo obezbijeđeno, ukoliko se ne desi neki veliki ispad sistema.” dodaje Berbić.

Iz Vodovoda i kanalizacija Tuzla uputili su apel građanima Tuzle da ravnomjerno koriste vodu. To znači da u slobodno vrijeme izbjegavaju zalivanje vrta, pranje tepiha, pranje automobila, pranje i čišćenje trotoara, pločnika, odnosno da na bilo koje načine reduciraju korištenje vode, odnosno velike količine vode kako bi svi građani na području Tuzle imali ravnomjerno vodosnabdijevanje.

Prema aktuelnim prognozama, visoke temperature zadržat će se i tokom naredne sedmice, dok se značajnije padavine ne očekuju prije druge polovine augusta. Zbog dugotrajnog sušnog perioda građanima se preporučuje racionalna potrošnja vode kako bi vodosnabdijevanje ostalo stabilno.