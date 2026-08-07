Ministarstvo objavilo dva javna poziva “teška” nekoliko miliona

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavilo je dva javna poziva za dodjelu sredstava iz tekućih grantova za 2026. godinu.

Prvi javni poziv odnosi se na sufinansiranje projekata kulture u Bosni i Hercegovini, a za ovu namjenu u Budžetu institucija BiH osigurano je 3.097.000 KM.

Više od tri miliona KM za kulturu

Sredstva su namijenjena projektima koji doprinose razvoju kulture, očuvanju kulturne baštine, jačanju kulturnih ustanova te organizaciji kulturnih manifestacija.

Drugi javni poziv namijenjen je sufinansiranju projekata nevladinih organizacija iz oblasti prevencije HIV-a, tuberkuloze i ovisnosti, kao i projektima koji se odnose na podizanje svijesti o donorstvu u Bosni i Hercegovini.

Cilj je pružiti podršku projektima koji unapređuju javno zdravlje, promoviraju prevenciju bolesti i doprinose jačanju svijesti građana o značaju donorstva.

Rok za prijave 15 dana

Iz Ministarstva su naglasili da se prijave na oba javna poziva podnose isključivo poštom.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednje objave javnog poziva u dnevnim novinama.

Kompletni tekstovi javnih poziva, uslovi koje zainteresovani aplikanti moraju ispuniti, kao i potrebni obrasci, dostupni su na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Ministarstvo je oba javna poziva objavilo 7. augusta 2026. godine.