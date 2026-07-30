Objavljen javni poziv za kreditiranje poljoprivrede u Federaciji BiH

Kreditiranje poljoprivrede u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će omogućeno pod povoljnijim uslovima kroz novi javni poziv koji je objavilo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Javni poziv namijenjen je komercijalnim bankama koje će poljoprivrednim gazdinstvima, obrtima i pravnim licima ponuditi kreditna sredstva za ulaganja u razvoj proizvodnje. Prijaviti se mogu banke koje se nalaze na listi kvalifikovanih komercijalnih banaka za učešće u kreditno-garantnim programima Garancijskog fonda Razvojne banke Federacije BiH.