Važna obavijest za pacijente: Problemi u snabdijevanju važnim lijekovima u BiH

Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH objavio je saopštenje posebno važno za pacijente koji koriste određene onkološke, imunosupresivne i terapije za liječenje anemije, jer je za više lijekova prijavljen privremeni ili trajni prekid prometa na tržištu Bosne i Hercegovine.

Prekid prometa lijekova u BiH obuhvatio je više terapija koje koriste onkološki pacijenti, osobe s transplantiranim organima i pacijenti koji se liječe od anemije, navedeno je u zabilješci koju je objavio Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, a koja se temelji na obavještenjima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Za najveći broj lijekova riječ je o privremenom prekidu prometa zbog problema ili kašnjenja u proizvodnji i snabdijevanju, dok je za pojedine datum ponovne dostupnosti još nepoznat. Jedan lijek trajno izlazi iz prometa, ali je u dokumentu navedeno da za njega postoje alternativne terapije.

Prekid prometa lijekova u BiH posebno važan za onkološke pacijente

Među lijekovima navedenim u dokumentu je više terapija koje se koriste tokom liječenja malignih oboljenja.

Bondronat 50 mg, čija je aktivna supstanca ibandronska kiselina, nalazi se u privremenom prekidu prometa zbog kašnjenja u proizvodnji. Prema posljednjem obavještenju, očekuje se da bi nestašica trebala trajati do 30. septembra 2026. godine. Ovaj lijek koristi se kod pacijenata s karcinomom dojke koji se proširio na kosti kako bi se smanjio rizik od prijeloma i drugih komplikacija na kostima.

Na listi je i Eligard 7,5 mg, lijek koji sadrži leuprorelin i koristi se u hormonskom liječenju uznapredovalog karcinoma prostate. Prekid prometa traje od oktobra prošle godine, a uzrokovan je kašnjenjem u proizvodnji i isporuci za tržište Bosne i Hercegovine. Kada će lijek ponovo biti dostupan, za sada nije poznato.

Carboplasin, odnosno karboplatin, citostatik je koji se primjenjuje u liječenju malignih bolesti. Njegov prekid prometa povezan je s nadogradnjom sterilnog postrojenja u kojem se lijek proizvodi. Prema posljednjoj informaciji, očekivano trajanje nestašice produženo je do 30. novembra 2026. godine.

Problemi u dostupnosti odnose se i na Armisarte, čija je aktivna supstanca pemetreksed, lijek koji se koristi u terapiji određenih oblika raka pluća i malignog pleuralnog mezotelioma. Zbog reorganizacije proizvodnje proizvođač nema dovoljne količine za tržište BiH, a očekuje se da bi prekid mogao trajati do 31. oktobra ove godine.

Plivatinib 100 mg, koji sadrži imatinib, također je privremeno u prekidu prometa. Imatinib pripada ciljanim terapijama i koristi se, između ostalog, u liječenju hronične mijeloične leukemije. Proizvodnja serija namijenjenih tržištu BiH kasni zbog reorganizacije proizvodnje, a kao očekivani datum završetka prekida naveden je 15. august 2026. godine.

Nestašica Ecansye zbog problema u proizvodnji

Za pacijente koji primaju terapiju kapecitabinom značajna je i informacija o lijeku Ecansya 500 mg. Prekid njegovog prometa počeo je 20. jula i prema trenutno dostupnim podacima trebao bi trajati do 30. septembra 2026. godine.

Kao razlog su navedene nepredviđene okolnosti u proizvodnji. Kapecitabin se koristi u liječenju više malignih bolesti, među kojima su određeni oblici karcinoma debelog crijeva i rektuma, želuca i dojke.

Za pojedine lijekove za transplantirane pacijente datum povratka nije poznat.

Posebno je značajna informacija o lijeku Advagraf, koji sadrži takrolimus. Riječ je o imunosupresivnoj terapiji koju koriste odrasli pacijenti nakon transplantacije bubrega ili jetre kako bi se spriječilo odbacivanje presađenog organa.

U dokumentu su navedene jačine Advagrafa od 0,5, 1, 3 i 5 miligrama. Za sve je prijavljen privremeni prekid prometa, a kao razlog navode se ograničeni proizvodni kapaciteti zbog kojih za tržište BiH nisu proizvedene potrebne zalihe.

Za ove jačine trenutno nije naveden datum do kojeg bi snabdijevanje trebalo biti normalizovano, odnosno završetak nestašice označen je kao nepoznat.

Prekid obuhvatio i lijekove koji se koriste kod anemije

Na listi Zavoda nalazi se i Recormon 2.000 IU, odnosno epoetin beta. Ovaj lijek podstiče stvaranje crvenih krvnih zrnaca, a koristi se, između ostalog, kod simptomatske anemije povezane s hroničnim zatajenjem bubrega i kod određenih pacijenata koji primaju hemoterapiju.

Kao razlog privremenog prekida Recormona navedeni su poremećaji u proizvodnji i snabdijevanju tržišta. U ažuriranoj zabilješci kao očekivano razdoblje nestašice navedeno je razdoblje do 1. jula 2028. godine.

Drugačija situacija je s Eprexom 2.000 IU, čija je aktivna supstanca epoetin alfa. Za taj lijek je donesena odluka da se ne podnese zahtjev za obnovu dozvole za stavljanje u promet, a kao razlog navedeni su komercijalni razlozi.

Prestanak prometa označen je kao trajan od 27. juna 2026. godine. Ipak, u dokumentu je naglašena dostupnost alternativnih terapija, odnosno biosimilara epoetina alfa.

Leuprostin se povlači s tržišta BiH

Zavod je u istom dokumentu prenio i raniju obavijest kompanije Sandoz koja se odnosi na Leuprostin 3,6 mg, implantat s aktivnom supstancom leuprorelin.

Prema toj obavijesti, za Leuprostin je planirano povlačenje s tržišta Bosne i Hercegovine.

Prekid prometa lijekova u BiH ne znači automatski da su svi pacijenti ostali bez mogućnosti nastavka liječenja, jer za pojedine terapije mogu postojati drugi lijekovi s istom ili odgovarajućom terapijskom namjenom. Ipak, posebno je značajno što se kod dijela lijekova ne zna kada će ponovo biti dostupni na tržištu.

Pacijenti koji koriste neku od navedenih terapija ne bi trebali samostalno prekidati ili mijenjati propisanu terapiju, nego informacije o dostupnosti lijeka i eventualnoj zamjeni trebaju provjeriti kod ljekara koji vodi njihovo liječenje ili u zdravstvenoj ustanovi u kojoj primaju terapiju.