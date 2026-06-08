Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije dostavio dio lijekova UKC-u Tuzla

Fond zdravstvenog osiguranja FBiH, prema podacima JZU Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, na dan 8. juni 2026. godine nije dostavio dio lijekova ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Na listi nedostajućih lijekova nalaze se:

Nilotinib 200 mg cps.

Nilotinib 150 mg cps.

Lenalidomid 25 mg

Fluorouracil amp. 250 mg i 500 mg

Idarubicin amp.

Mitoxantron amp.

Abirateron Accord tbl. 500 mg

Etopozid cps. 100 mg

Docetaxel amp. 20 mg i 80 mg

Riječ je o lijekovima koji se koriste u terapijskim protokolima za liječenje onkoloških pacijenata, zbog čega je njihova dostupnost od posebnog značaja za kontinuitet liječenja.

Iz UKC-a Tuzla redovno objavljuju liste lijekova koje Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije dostavio ovoj ustanovi, kako bi pacijenti i javnost imali uvid u trenutno stanje dostupnosti terapija.