Pokrenuta realizacija 26 miliona KM za UKC Tuzla

Na danas održanoj sjednici Vlada je dala saglasnost na tekst Ugovora o finansiranju dijela Programa investicionog ulaganja Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2026. godinu, koji će se zaključiti između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Ovim, počinje i praktična realizacija najavljenih nešto više od 26 miliona KM (26.259.888 KM) koje će biti usmjerene u nabavku medicinske opreme, usluga i radova na Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli u ovoj godini.

Prema planu nabavke Univerzitetskog kliničkog centra za 2026. godinu, kada su u pitanju kapitalne investicije, planirana je izrada Idejnog i Glavnog projekta za Urgentni centar, rekonstrukcija i adaptacija objekta Vešeraj, te ugradnja solarnih panela. U smislu rekonstrukcije i adaptacije, te tekućeg održavanja, planiran je nastavak adaptacije Klinike za ginekologiju i akušerstvo, adaptacija i rekonstrukcija Klinike za ortopediju i traumatologiju, Klinike za interne bolesti, te drugi projekti u krugu Kliničkog centra.

Kada je u pitanju nabavka opreme, izdvaja se planirana nabavka dodatnog linearnog akceleratora, Pet CT uređaja, Uređaja za pripremu citostatika, više ultrazvučnih aparata, te brojna druga oprema.

Sve navedeno, uz značajna investicijska ulaganja u prethodnim godinama, jasno pokazuje strateško opredjeljenje Vlade Tuzlanskog kantona naspram Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli, ali i sistema zdravstvene zaštite u Tuzlanskom kantonu.