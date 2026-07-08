Lijekovi na bazi kanabisa: Dogovoren rok za izmjene pravilnika u FBiH

Lijekovi na bazi kanabisa ponovo su bili tema sastanka nadležnih institucija i stručnih organizacija, nakon što je ukazano na izostanak konkretnog napretka u realizaciji ranije usvojenih zaključaka o primjeni kanabisa u medicinske svrhe.

Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine organizovalo je 6. jula 2026. godine online sastanak s ciljem da se utvrdi zašto proces izmjena propisa nije pokrenut očekivanom dinamikom, iako su institucije i stručne organizacije još u aprilu iskazale spremnost da doprinesu završetku ovog pitanja.

Sastanku su, između ostalih, prisustvovali predstavnici Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalnog ministarstva zdravstva, Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, farmaceutskih komora, Udruženja dječjih neurologa u BiH, Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, kao i pacijenti.

Jedan od ključnih zaključaka je da će Federalno ministarstvo zdravstva do 1. augusta 2026. godine pripremiti nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.

Ovim pravilnikom trebalo bi se urediti pitanje indikacija za primjenu lijekova i pripravaka na bazi kanabisa, specijalnosti ljekara koji bi ih mogli propisivati, registri ljekara i pacijenata, doze, farmaceutski oblici, kao i način izdavanja kroz zdravstveni sistem.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH podsjećaju da je Vijeće ministara BiH još 29. decembra 2025. godine donijelo Odluku o izmjenama i dopunama Liste opojnih droga, čime je uklonjena osnovna pravna prepreka za korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Međutim, bez dodatnih pravilnika na nižim nivoima vlasti, pacijentima terapija i dalje nije dostupna u uređenom sistemu.

Predstavnici Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH upozorili su da izostanak pravilnika onemogućava Bosni i Hercegovini ispunjavanje obaveza prema Međunarodnom odboru za kontrolu narkotika. Bez jasno definisanog sistema propisivanja i distribucije nije moguće dostaviti procjenu godišnjih potreba BiH za lijekovima i pripravcima na bazi kanabisa, što je preduslov za odobravanje njihovog uvoza i dostupnosti pacijentima.

Posebno je naglašena potreba da se pacijentima sa medicinskim indikacijama, među kojima su i pacijenti sa farmakorezistentnom epilepsijom, omogući pristup odgovarajućoj terapiji u što kraćem roku. Predstavnici Udruženja dječjih neurologa u BiH istakli su da se lijekovi na bazi kanabisa već godinama koriste u brojnim evropskim državama kod određenih medicinskih stanja.

Federalno ministarstvo zdravstva bi u narednih 15 dana trebalo organizovati i koordinacijski sastanak sa predstavnicima relevantnih udruženja i stručnjacima iz oblasti onkologije, neurologije, dječje neurologije, infektologije i anesteziologije, kako bi se usaglasila stručna rješenja koja će biti ugrađena u nacrt pravilnika.

Ministarstvo civilnih poslova BiH najavilo je da će, u okviru svojih nadležnosti, nastaviti pratiti realizaciju dogovorenih zaključaka s ciljem uspostavljanja regulatornog okvira za sigurnu, kontrolisanu i stručno utemeljenu primjenu ove terapije.