UKC Tuzla bez više ključnih lijekova, Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije izvršio isporuku

Jasmina Ibrahimović
Stabilno stanje većine pacijenata povrijeđenih u požaru u Domu penzionera Tuzla

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da na dan 19. februara 2026. godine od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nisu dostavljeni određeni lijekovi koji se koriste u terapijama onkoloških i drugih teških oboljenja.

Kako je navedeno, UKC Tuzla nije zaprimio sljedeće lijekove: Entekavir tablete, Nilotinib 150 mg kapsule, Kabazitaksel ampule, Lenalidomid 25 mg, Fluorouracil ampule od 250 i 500 mg, Anastrozol tablete te Fulvestrant 250 mg injekcije.

Riječ je o lijekovima koji se primjenjuju u terapijama malignih i hroničnih oboljenja, a njihova nedostupnost može uticati na kontinuitet liječenja pacijenata.

Nisu navedeni razlozi zbog kojih isporuka nije izvršena, niti kada se može očekivati dopuna zaliha.

pročitajte i ovo

Tuzla i TK

Vlada TK nastavlja ulaganja u UKC Tuzla, uskoro i drugi linearni...

Tuzla i TK

UKC Tuzla obilježio Dan crvenih haljina, fokus na prevenciji moždanog udara...

Vijesti

Tuzla servis: Naš grad bogatiji za 12 beba

Tuzla i TK

Završena prva faza radova: Porodilje u UKC-u sada borave u znatno...

Tuzla i TK

Objavljen plan akcija dobrovoljnog darivanja krvi za početak februara

Istaknuto

UKC Tuzla se oglasio o stanju povrijeđenih nakon tuče kod Aerodroma...

Tuzla i TK

Tuzla servis: U protekla 24 sata rođeno 11 beba

Istaknuto

Kiša, snijeg i pad temperature, večeras moguć snijeg i u nizinama Bosne

BiH

U toku izrada pravilnika koji uređuje otkup i kvalitet pšenice u Federaciji BiH

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj četvrtak?

BiH

Zapošljavanje osoba s invaliditetom: Zakonska obaveza, društvena odgovornost i poslovna prilika

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]