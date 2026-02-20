UKC Tuzla bez više ključnih lijekova, Fond zdravstvenog osiguranja FBiH nije izvršio isporuku

Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla saopćila je da na dan 19. februara 2026. godine od strane Fonda zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine nisu dostavljeni određeni lijekovi koji se koriste u terapijama onkoloških i drugih teških oboljenja.

Kako je navedeno, UKC Tuzla nije zaprimio sljedeće lijekove: Entekavir tablete, Nilotinib 150 mg kapsule, Kabazitaksel ampule, Lenalidomid 25 mg, Fluorouracil ampule od 250 i 500 mg, Anastrozol tablete te Fulvestrant 250 mg injekcije.

Riječ je o lijekovima koji se primjenjuju u terapijama malignih i hroničnih oboljenja, a njihova nedostupnost može uticati na kontinuitet liječenja pacijenata.

Nisu navedeni razlozi zbog kojih isporuka nije izvršena, niti kada se može očekivati dopuna zaliha.