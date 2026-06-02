Naša stranka podržala zahtjeve ljekara UKC Tuzla

Nakon navoda ljekara Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju UKC Tuzla, reagovao je Kantonalni odbor Naše stranke u TK, a njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

“Navodi koje su u javnost iznijeli ljekari Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju UKC Tuzla predstavljaju izuzetno ozbiljne optužbe koje se tiču sigurnosti pacijenata, zakonitosti rada ustanove, upravljanja javnim sredstvima i zaštite prava zdravstvenih radnika. Na njih je reagovao Jasmin Kadić, predsjednik Kantonalnog odbora Naše stranke u TK.

“Navodi ljekara s Klinike za plastičnu i maksilofacijalnu hirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla o malverzacijama, zloupotrebama položaja i psihofizičkom zlostavljanju uposlenika posljedica su problema koji godinama opterećuju UKC Tuzla i zbog kojih je povjerenje građana u upravljanje ovom ustanovom ozbiljno narušeno.

Podsjećam, UKC Tuzla je već duži period opterećen sporovima oko zakonitosti upravljačke strukture, a presude sudova koje se odnose na osnivačka prava i način upravljanja ovom ustanovom nikada nisu u potpunosti provedene.

Također, protiv bivšeg direktora UKC Tuzla Denijala Tulumovića potvrđena je optužnica zbog sumnji na zloupotrebu položaja i nezakonitosti u postupcima javnih nabavki medicinske opreme vrijedne više od 8,5 miliona KM, a pred nadležnim sudom već je započeo sudski postupak.

Najnovije optužbe zbog svega navedenog moraju biti najozbiljnije razmotrene. Ipak, i ovog puta izostaje jasna, argumentovana i dokumentovana reakcija rukovodstva UKC Tuzla na navode koji su izneseni.

Stoga pružamo punu podršku svim ljekarima i zdravstvenim radnicima koji, vođeni profesionalnom i etičkom odgovornošću, ukazuju na moguće nepravilnosti. Istovremeno pozivamo rukovodstvo UKC Tuzla, Upravni odbor, resorno ministarstvo, nadležna tužilaštva i sve druge institucije da hitno provedu nezavisnu i nepristrasnu provjeru svih iznesenih navoda te o rezultatima obavijeste javnost.” – saopćeno je iz Naše stranke.