Delegacija Eurotransplanta boravila u radnoj posjeti UKC-u Tuzla

Delegacija Eurotransplanta boravila je u radnoj posjeti Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, gdje je s predstavnicima ove zdravstvene ustanove razgovarano o unapređenju transplantacijskog sistema i daljem razvoju donorske mreže.

Tokom posjete upriličen je obilazak ključnih kliničkih kapaciteta UKC-a Tuzla, među kojima su jedinice intenzivnog liječenja, operacione sale, laboratorije i odjel nefrologije.

Održani su i koordinacijski sastanci s medicinskim timovima, transplantacijskim koordinatorima i predstavnicima nadležnog ministarstva. U fokusu razgovora bili su razvoj donorske mreže, uspostavljanje sistema sljedivosti i izvještavanja, usklađivanje procedura s evropskim standardima, kao i edukacija medicinskog kadra.

Posjeta delegacije Eurotransplanta predstavlja važan korak u jačanju saradnje i stvaranju uslova za unapređenje transplantacijske medicine u Tuzlanskom kantonu i Bosni i Hercegovini.

Poseban značaj dat je razmjeni iskustava i definisanju narednih aktivnosti koje bi trebale doprinijeti kvalitetnijem, sigurnijem i efikasnijem sistemu transplantacije.