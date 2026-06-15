Delegacija Eurotransplanta u posjeti SKB Mostar i UKC Tuzla

Delegacija Eurotransplanta boravit će od 16. do 19. juna u radnoj posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje su planirani sastanci s predstavnicima institucija i posjete transplantacijskim centrima u Mostaru i Tuzli.

Delegaciju predvode prof. dr. Dirk van Raemdonck, predsjednik Nadzornog odbora Eurotransplanta, i generalni direktor ove organizacije André Matera. Tokom boravka u BiH sastat će se s ministricom civilnih poslova BiH Dubravkom Bošnjak, a potom posjetiti Sveučilišnu kliničku bolnicu Mostar i Univerzitetski klinički centar Tuzla.

Posjeta je nastavak dijaloga između Ministarstva civilnih poslova BiH i Eurotransplanta, koji traje od početka 2024. godine. Taj proces rezultirao je Sporazumom o tehničkoj i administrativnoj saradnji, koji omogućava povezivanje transplantacijskih centara iz BiH s centrima unutar Eurotransplanta, dok Bosna i Hercegovina istovremeno radi na ispunjavanju uslova za punopravno članstvo.

Mostar i Tuzla u fokusu posjete

Delegacija će 17. juna posjetiti SKB Mostar, gdje će se upoznati s organizacijskim i transplantacijskim kapacitetima ove zdravstvene ustanove. Mostar je u maju 2026. godine prvi put uspješno obavio transplantaciju bubrega, što se smatra važnim iskorakom u razvoju transplantacijske medicine u BiH.

Dan kasnije, 18. juna, predstavnici Eurotransplanta posjetit će UKC Tuzla, jednu od najiskusnijih transplantacijskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Na obje lokacije planiran je obilazak ključnih kliničkih kapaciteta, jedinica intenzivnog liječenja, operacionih sala, HLA laboratorija i odjela nefrologije. Predviđeni su i koordinacijski sastanci s medicinskim timovima, transplantacijskim koordinatorima i nadležnim zdravstvenim vlastima.

Edukacija medicinskog kadra i evropski standardi

Tokom posjete bit će održana i stručna predavanja za medicinsko osoblje. Prof. dr. Dirk van Raemdonck u Mostaru će govoriti o tome šta Eurotransplant može značiti za Bosnu i Hercegovinu, dok će André Matera u Tuzli predstaviti Eurotransplant i evropske modele transplantacijske saradnje.

Ključne teme razgovora bit će razvoj donorske mreže, uspostavljanje sistema sljedivosti i izvještavanja, usklađivanje procedura s evropskim standardima, te edukacija medicinskog kadra.

Iz Ministarstva civilnih poslova BiH ističu da je cilj izgradnja efikasnog, transparentnog i pacijentima usmjerenog transplantacijskog sistema. Poseban naglasak stavljen je na potrebu da se napredak ne zadrži samo na sastancima i administrativnim procedurama, nego da bude vidljiv u bolničkim protokolima, donorskim programima, radu transplantacijskih koordinatora i operacionim salama.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak poručila je da dolazak visokih predstavnika Eurotransplanta predstavlja važan nastavak procesa koji je pokrenut nakon dugogodišnjeg zastoja.

Iz Ministarstva naglašavaju da pacijenti koji čekaju transplantaciju očekuju sistem koji funkcioniše, institucije koje sarađuju i odluke koje se provode.