Suđenje za nabavku linearnog akceleratora: Svjedoci tvrde da nisu imali saznanja o pogodovanju

Na suđenju Denijalu Tulumoviću i ostalim optuženima za zloupotrebe prilikom nabavke linearnog akceleratora za Univerzitetski klinički centar Tuzla, svjedoci Posebnog odjela Federalnog tužilaštva FBiH izjavili su da nemaju saznanja da je tokom postupka javne nabavke bilo pogodovanja firmi iz Mostara, prenosi BIRN.

Darijan Jurić, zaposlenik ove kompanije zadužen za postupke javnih nabavki, rekao je da je tender preuzeo s Portala javnih nabavki, pripremio dokumentaciju i da je ponuda dostavljena u zakonskom roku. Naveo je da je nakon žalbe konkurentske firme postupak ponovljen te da je INEL-MED izabran kao najpovoljniji ponuđač jer druga firma nije dostavila potpunu dokumentaciju.

Jurić je kazao da je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izvršio uvid u ponudu konkurentske firme uz odobrenje Kliničkog centra Tuzla, te da je tom prilikom fotografisao dokumentaciju. Istakao je da nikada nije kontaktirao Denijala Tulumovića niti je čuo da je ugovorni organ pogodovao INEL-MED-u.

Dodao je da naloge prima od direktorice Mire Tadić, dok od Marka Tadića nikada nije dobio instrukcije za nezakonito postupanje.

Svjedočio je i Igor Majcner, instalater i serviser medicinske opreme u INEL-MED-u, koji je rekao da nije učestvovao u postupku javne nabavke, osim u dijelu koji se odnosio na instalaciju linearnog akceleratora u UKC-u Tuzla tokom 2024. godine. Naveo je da nema saznanja o eventualnom pogodovanju niti da je Marko Tadić od njega tražio bilo šta protivno zakonu.

Ljekar Doma zdravlja Živinice Esed Omerkić izjavio je da poznaje i Tulumovića i Tadića, ali da su njihovi susreti bili isključivo privatne prirode.

„U mom prisustvu nikada nije bilo poslovnih tema niti razgovora o javnim nabavkama“, rekao je Omerkić, dodajući da je o nabavci linearnog akceleratora saznao isključivo iz medija.

Svjedok Abdulah Zukić, nekadašnji savjetnik Denijala Tulumovića dok je bio premijer Tuzlanskog kantona, tokom svjedočenja je izjavio da se ne sjeća većeg dijela izjava koje je dao tokom istrage. Kazao je da se ne sjeća ni SMS poruka koje su mu predočene, niti navoda da je govorio o navodnim nezakonitostima u vezi s nabavkom linearnog akceleratora. Istakao je da nema saznanja da je Tulumović pogodovao u postupcima javnih nabavki.

Bivši vršilac dužnosti direktora UKC-a Tuzla Denijal Tulumović i vlasnik kompanije INEL-MED Mostar Marko Tadić terete se za zloupotrebu položaja ili ovlaštenja prilikom nabavke linearnog akceleratora i prateće opreme za potrebe UKC-a Tuzla, čija je procijenjena vrijednost iznosila 8,5 miliona KM bez PDV-a.

Nastavak suđenja zakazan je za 13. august.