Prvi školski dan u TK: Besplatne knjige i novi sadržaji za učenike i roditelje

Prvi školski dan: Intoniranjem državne himne i svečane pjesme obrazovnih institucija „Oda domovini“ počela je nova školska godina u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Prvi školski dan, osim povratka učenika u klupe, obilježile su poruke o važnosti obrazovanja i ljubavi prema domovini.

„Cilj je da naši učenici svi zajedno pjevaju o vrijednostima obrazovanja, ali i o patriotskom osjećaju prema Bosne i Hercegovine, jer želimo da kroz različite aktivnosti naše učenike učimo da vole Bosnu i Hercegovinu, da osjećaju pripadnost svojoj domovini“ kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Početak školske godine posebno je radostan dan za prvačiće. Ove godine u Osnovnu školu Solina upisana su 24 učenika prvog razreda.

Među njima su i Ademir i Faik koji novu školsku godinu željno iščekuju. Ademir nam je kazao kako od prvog školskog dana očekuje da će mu biti lijepo.

Mama mu je, kaže, rekla da će se u školi igrati, ali zna da ga čekaju i nove obaveze i učenje. Buduće školske drugare još nije upoznao, ali vjeruje da će uskoro steći nova prijateljstva.

Faik je sličnog mišljenja, od škole očekuje da će mu biti dobro, a već zna da ga čekaju brojne aktivnosti, od učenja i pisanja u sveske do igre i druženja. Čini se da je neke drugare već upoznao, a uvjeren je i da će zavoljeti školu i rado učiti.

Početak nastave u pojedinim školama dočekan je i u boljim uslovima nego prethodnih godina. Tokom ljetnog raspusta realizovani su infrastrukturni radovi na više školskih objekata širom kantona.

U Osnovnoj školi Solina, nakon višegodišnjih problema s prokišnjavanjem, rekonstruisan je krov, a škola je dobila i prostorije namijenjene za produženi boravak učenika.

„Dobili smo i produženi boravak, od ove godine počinjemo sa startom. Trebali

smo početi od prvog septembra, neke druge stvari su to zakočile, ali mi ćemo to

u toku ovog mjeseca završiti tako da će neće biti nikakavih problema za produženi

dnevni boravak za djecu MZ Solina.“ navodi Tarik Šadić, direktor OŠ „Solina“.

Produženi boravak posebno je važan roditeljima koji zbog radnih obaveza nisu u mogućnosti biti s djecom neposredno nakon završetka nastave. Umjesto traženja drugih rješenja, učenici će moći ostati u poznatom školskom okruženju, uz organizovan i siguran boravak.

„Mnogo će olakšati meni prije svega što će moje dijete moći ići u produženi boravak

u OŠ Solina jer će to biti jedno mjesto koje je sigurno i organizovano dok smo

mi roditelji na poslu.“ dodaje Maida Kovčić.

I ove školske godine Vlada TK i resorno ministarstvo za 33 hiljade osnovaca osigurali su besplatne udžbenike. Namjera je da svi učenici, bez obzira na materijalne mogućnosti porodice, imaju jednake uslove za početak nastave. Za roditelje je to i značajna finansijska olakšica u periodu kada troškovi školskog pribora dodatno opterećuju kućni budžet.

„Veliki broj je udžbenika, pogotovo ko ima dva školarca, ja imam i stariju kćerku. To je velika olakšica za budžet nas roditelja što se tiče knjiga barem, jer znamo da je školski pribor jako skup i mnogo nam to znači.“ dodaje Kovčić.

Za učenike je prvi školski dan početak novih obaveza, prijateljstava i iskustava. Uz bolje uslove u školama i pomoć u nabavci udžbenika, cilj je da taj početak bude što lakši za svakoga.