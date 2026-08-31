Učenici se vraćaju u klupe: Nastava počinje i u školama gdje traju radovi

Prvog septembra školska zvona ponovo će se oglasiti širom Tuzlanskog kantona. Uoči početka nastave završene su organizacijske pripreme, dok će za roditelje osnovaca jednu od značajnijih olakšica predstavljati besplatni udžbenici.

„Nova školska godina će započeti 1. septembra. Pripreme su urađene, škole će početi sa radom, učenici u osnovnim školama će dobiti besplatne udžbenike, a distribucija udžbenika počet će odmah nakon početka nove školske godine i trajat će dok se taj proces ne završi”, kazao je Ahmed Omerović, ministar obrazovanja i nauke TK.

Istovremeno, početak školske godine u dijelu obrazovnih ustanova protiče uz građevinske radove. Rekonstrukcije i sanacije nisu završene u svim školama, pa će organizacija nastave zavisiti i od dinamike njihovog izvođenja.

„Sve škole u kojima se trenutno odvijaju radovi, a njih je mnogo, također će započeti s nastavom 1. septembra. Tamo gdje se eventualno pojavi potreba da se, radi sigurnosti učenika, nastava privremeno obustavi jedan ili dva dana, ti dani će biti nadoknađeni u skladu s propisima”, rekao je ministar Omerović.

Početku nove školske godine prethodila su i značajna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Tuzlanskog kantona. Kroz program kapitalnih ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona odobrena su sredstva za različite projekte, od sanacije i rekonstrukcije objekata do poboljšanja uslova za izvođenje nastave.

„I ove godine, kroz program kapitalnih ulaganja Vlade Tuzlanskog kantona, odobrena su značajna sredstva za različite projekte u školama. Cilj je da imamo bolje uslove, kvalitetniji nastavni proces, a prije svega sigurno okruženje za učenike i zaposlenike škola”, dodao je ministar.

Nadležni poručuju da je cilj da nova školska godina počne bez većih problema i u što boljim uslovima za učenike, nastavnike i roditelje.