Teška nesreća kod Banovića, jedna osoba smrtno stradala

Arnela Šiljković - Bojić
Policija, MUP, nesreca, nezgoda, baščaršija, ubistvo, kanabis
Foto: Ilustracija

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na regionalnom putu Banovići – Živinice, u mjestu Oskova, smrtno je stradao vozač automobila.

Nesreća je prijavljena Policijskoj stanici Banovići oko 11:45 sati iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići.

U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i autobus, a vozač automobila je smrtno stradao.

Zbog obavljanja uviđaja i drugih potrebnih radnji, saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen i preusmjeren alternativnim pravcem preko naselja Mačkovac i Hrvati.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodit će dežurni kantonalni tužilac, a prema njegovim uputama obavit će ga istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići.

pročitajte i ovo

Vijesti

Dvoje Tuzlaka osumnjičena za teško povređivanje i krađu

Vijesti

Nesreća na putu Tuzla–Kalesija: Jedna osoba poginula, saobraćaj potpuno obustavljen

Istaknuto

Teška nesreća kod Doboja: Poginuo motociklista

Tuzla i TK

Saobraćajna nesreća u Gračanici, vozač mopeda teško povrijeđen

Tuzla i TK

Vozili romobil: Dva maloljetnika povrijeđena u nesreći u Živinicama

Tuzla i TK

Mjesecima prijetio i tražio novac: U TK uhapšen državljanin Crne Gore

Magazin

Sirće umjesto regeneratora: Jednostavan trik koji kosi može vratiti sjaj

Tuzla i TK

Skupština TK odlučila: Kandidatima se mora omogućiti izlazak na vozački ispit

Politika

SDP BiH Tuzla: FK Sloboda mora poštovati zakon i jednakost svih građana

BiH

Prevoznici održali protest u Sarajevu, upozoravaju na sve veći problem nakon 10. septembra

Tuzla i TK

Državnim službenicima i namještenicima u TK veće plate od augusta

Učitati više