Teška nesreća kod Banovića, jedna osoba smrtno stradala

U saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na regionalnom putu Banovići – Živinice, u mjestu Oskova, smrtno je stradao vozač automobila.

Nesreća je prijavljena Policijskoj stanici Banovići oko 11:45 sati iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banovići.

U nesreći su učestvovali putničko motorno vozilo i autobus, a vozač automobila je smrtno stradao.

Zbog obavljanja uviđaja i drugih potrebnih radnji, saobraćaj je na ovoj dionici potpuno obustavljen i preusmjeren alternativnim pravcem preko naselja Mačkovac i Hrvati.

Uviđajem na mjestu nesreće rukovodit će dežurni kantonalni tužilac, a prema njegovim uputama obavit će ga istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Banovići.