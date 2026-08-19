Vozili romobil: Dva maloljetnika povrijeđena u nesreći u Živinicama

Arnela Šiljković - Bojić

U saobraćajnoj nezgodi koja se jučer, 18. augusta, dogodila u Živinicama povrijeđena su dva maloljetnika koja su se nalazila na električnom romobilu.

Nezgoda se dogodila oko 12 sati na raskrsnici ulica Patriotske lige i Druge ulice, a učestvovali su automobil „Audi“, kojim je upravljao M.B. rođen 1976. godine iz Živinica, i električni romobil kojim je upravljao četrnaestogodišnjak.

Prema informacijama policije, povrede su zadobila dva maloljetna lica koja su se nalazila na romobilu. Ljekari Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kod jednog maloljetnika konstatovali su teške, a kod drugog lake tjelesne povrede.

Potrebne mjere i radnje poduzeli su policijski službenici Policijske stanice Živinice i Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Živinice.

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