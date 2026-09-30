Gračanica: Rasvijetljene dvije teške krađe, jedna osoba predata Tužilaštvu

Policija u Gračanici rasvijetlila je dva krivična djela teške krađe počinjena na području ovog grada u periodu od 17. do 26. septembra ove godine.

Na osnovu operativnih saznanja do kojih su došli tokom istrage, policijski službenici Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Gračanica u vezu s izvršenjem krađa doveli su T.P. (1997) iz Gračanice.

U oba slučaja, koja su počinjena na štetu pravnih lica, otuđeni su novac, duhanski proizvodi i drugi predmeti.

T.P. je, po nalogu postupajućeg kantonalnog tužioca, lišen slobode, a 29. septembra predat je Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona, zajedno s izvještajem i dokazima prikupljenim tokom istrage.

Prema navodima policije, postoje osnovi sumnje da je osumnjičeni, s ciljem pribavljanja protivpravne imovinske koristi, počinio dva krivična djela teške krađe iz člana 287. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine.