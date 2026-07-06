Policijski službenici u TK se ipak neće predstavljati prije vršenja dužnosti

Skupština TK danas je razmatrala izmjenu i dopunu Zakona o policijskim službenicima TK.

Zastupnici Skupštine TK usvojili su izmjene Zakona jednoglasno, a tokom obrazloženja, pripadnici UP MUP TK definisali su ove izmjene.

Predložene izmjene i dopune rezultat su analize dosadašnje primjene zakona, poteškoća uočenih u njegovoj svakodnevnoj provedbi, potrebe za usklađivanjem s drugim važećim propisima, kao i rješavanja problema kadrovskog popunjavanja upražnjenih radnih mjesta u Upravi policije MUP-a TK.

Izmjenama se nastoje otkloniti određene nedorečenosti koje su se pojavile u praksi, unaprijediti primjena policijskih ovlaštenja, osigurati veća pravna sigurnost građana i policijskih službenika, poboljšati upravljanje ljudskim resursima, te omogućiti efikasnije funkcionisanje policijske organizacije.

“Predviđeno je da policijski službenik koji obavlja poslove u službenoj uniformi, neće imati obavezu predstavljanja prije započinjanja primjene policijskih ovlaštenja, što je u potpunosti opravdano, imajući u vidu da službena uniforma predstavlja jasno i nedvosmisleno obilježje službenog svojstva policijskog službenika i sama po sebi predstavlja jasno, vizuelno obilježje državne vlasti, te je kao takva jedinstvena na području Federacije BiH.” kazao je tokom pojašnjavanja izmjena Zakona Admir Ketanović inspektor za edukaciju MUP TK.

Istovremeno, naglašeno je da radi zaštite prava građana i očuvanja transparentnosti postupanja policije zadržava se obaveza identifikovanja policijskog službenika na zahtjev osobe prema kojoj se policijsko ovlaštenje primjenjuje, kada to okolnosti konkretnog postupanja dozvoljavaju.

“Za policijske službenike u civilu obaveza predstavljanja ostaje apsolutna i ne promijenjena prije bilo kakvog postupanja.” dodaje Ketanović.