Pucnjava u Čeliću: Muškarac ranjen u stopalo, policija pod nadzor stavila sve učesnike događaja

Muškarac A.B. (1977) iz Vražića, općina Čelić, ranjen je iz vatrenog oružja u subotu navečer u naselju Lukavica na području općine Čelić, potvrđeno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Prema informacijama MUP-a TK, Policijskoj stanici Čelić događaj je prijavljen 20. juna 2026. godine u 20:50 sati. Prijavljeno je da je u kući vlasništvo S.Đ. u naselju Lukavica iz vatrenog oružja ranjena jedna osoba.

Povrijeđeni A.B. prevezen je u JZU UKC Tuzla, na Kliniku za ortopediju, gdje mu je konstatovana prostrelna rana stopala.

Na mjesto događaja odmah su upućeni policijski službenici Policijske stanice Čelić, tim za brze intervencije Jedinice policije za specijalnu podršku te istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla.

O slučaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, pod čijim nadzorom se provode istražne radnje. Iz MUP-a TK navode da će, uz saglasnost tužioca, biti izvršen pretres kuće u kojoj se dogodio incident, po usmenoj naredbi dežurnog sudije za prethodni postupak Općinskog suda u Tuzli.

Istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Tuzla nastavljaju rad na dokumentovanju događaja i utvrđivanju svih okolnosti pod kojima je došlo do upotrebe vatrenog oružja.

Iz MUP-a TK poručuju da je situacija pod kontrolom te da nema razloga za uznemirenost građana i javnosti. Kako navode, svi učesnici događaja nalaze se pod nadzorom policije.