Nova dojava o bombi u Srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli

Lažna dojava o bombi u Srednjoj saobraćajnoj školi u Tuzli prijavljena je jutros Policijskoj stanici Zapad u 09:30 sati.

Prema informacijama iz MUP-a TK, nakon zaprimljene prijave izvršen je pregled objekta, kojim je ustanovljeno da je riječ o lažnoj dojavi.

O događaju je obaviješten kantonalni tužilac, a policijski službenici nastavljaju rad na dokumentovanju ovog slučaja.

Za sada nisu saopćeni dodatni detalji o tome ko je uputio dojavu, niti da li je u toku identifikacija osobe koja se dovodi u vezu s ovim događajem.