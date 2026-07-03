Presretači na putevima TK i tokom jula: MUP TK uputio apel vozačima

Presretači na putevima TK bit će korišteni svakodnevno i tokom jula 2026. godine, saopšteno je iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Kako navode iz MUP-a TK, Jedinica za saobraćaj Uprave policije će, pored redovnih rasporeda radarske kontrole za područje Tuzlanskog kantona, na putevima koristiti putnička motorna vozila sa instaliranim radarskim i videonadzornim sistemom, poznata kao „presretači“.

Presretači na putevima TK kontrolisat će brzinu i druge prekršaje

Ova vozila koristit će se za kontrolu prekoračenja dozvoljene brzine kretanja, ali i za evidentiranje drugih prekršaja iz oblasti sigurnosti saobraćaja.

Redovni rasporedi radarskih kontrola za područje Tuzlanskog kantona dostavljaju se BIHAMK-u i dostupni su na web stranici ove organizacije, u sekciji stanje na cestama, radarske kontrole.

Iz Uprave policije MUP-a TK apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajne propise i odredbe Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini.

Presretači na putevima TK bit će dio pojačanih aktivnosti policije s ciljem veće sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.