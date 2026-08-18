Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli danas bi mogli uzrokovati kratkotrajne prekide u vodosnabdijevanju u dijelovima naselja Ši Selo i Ljubače.

Kako je saopćeno iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, u dijelu naselja Ši Selo u toku je sanacija kvara na cjevovodu. Zbog radova je moguća kratkotrajna obustava isporuke vode.

Istovremeno, ekipe Vodovoda rade i na otklanjanju kvara u dijelu naselja Ljubače, gdje također može doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja.

Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli prijavljeni su nešto poslije 11 sati, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka sanacije cjevovoda.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla za sada nisu naveli koliko bi radovi mogli trajati.