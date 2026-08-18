Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli: Mogući kratkotrajni prekidi u dva naselja

Nedžida Sprečaković
Vodovod, JKP Vodovod i kanalizacija, voda, vodosnabdijevanje,
Foto: Ilustracija

Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli danas bi mogli uzrokovati kratkotrajne prekide u vodosnabdijevanju u dijelovima naselja Ši Selo i Ljubače.

Kako je saopćeno iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, u dijelu naselja Ši Selo u toku je sanacija kvara na cjevovodu. Zbog radova je moguća kratkotrajna obustava isporuke vode.

Istovremeno, ekipe Vodovoda rade i na otklanjanju kvara u dijelu naselja Ljubače, gdje također može doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja.

Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli prijavljeni su nešto poslije 11 sati, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka sanacije cjevovoda.

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla za sada nisu naveli koliko bi radovi mogli trajati.

pročitajte i ovo

Vijesti

Tuzla servis – U protekla 24 sata rođeno je 16 beba

Vijesti

Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Više tuzlanskih naselja bez vode zbog kvara na cjevovodu

Istaknuto

Tuzla servis: Jedna ulica bez vodosnadbijevanja

Tuzla i TK

Berbić: Stanje na izvorištima trenutno stabilno, ali raspoložive količine ograničene

Vijesti

Vodovod: Određeni dijelovi grada bez vode

Vijesti

Penzionerima u TK stiže po 100 KM: Vlada završila posljednji korak, poznato kada počinje isplata

Vijesti

Požar u Omišu iznenadio i vještaka s Kornata: Upozorio na propuste u evakuaciji

Vijesti

Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu: Kraće liste čekanja, više dijagnostike i podrška djeci

Vijesti

Nadomak Neuma planiran resort od 920 miliona eura, evo šta će sadržavati

Vijesti

Četiri miliona KM za stadione u BiH: Novac namijenjen rekonstrukciji i modernizaciji

Učitati više