Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli danas bi mogli uzrokovati kratkotrajne prekide u vodosnabdijevanju u dijelovima naselja Ši Selo i Ljubače.
Kako je saopćeno iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla, u dijelu naselja Ši Selo u toku je sanacija kvara na cjevovodu. Zbog radova je moguća kratkotrajna obustava isporuke vode.
Istovremeno, ekipe Vodovoda rade i na otklanjanju kvara u dijelu naselja Ljubače, gdje također može doći do privremenog prekida vodosnabdijevanja.
Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli prijavljeni su nešto poslije 11 sati, a normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka sanacije cjevovoda.
Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla za sada nisu naveli koliko bi radovi mogli trajati.