Wizz Air uvodi tri nove linije prema europskim metropolama

Nedžida Sprečaković
Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra
Foto: Arhiva

Aviokompanija Wizz Air najavila je uvođenje tri nove linije iz Sarajeva, čime će tokom predstojeće zimske sezone dodatno proširiti svoju mrežu letova iz Bosne i Hercegovine.

Putnici s Međunarodnog aerodroma Sarajevo moći će direktno letjeti prema Bratislavi, Berlinu i Pragu, tri popularne europske destinacije koje će se pridružiti postojećoj ponudi ove niskotarifne aviokompanije.

Nove linije trebale bi dodatno povećati izbor direktnih letova iz glavnog grada BiH, posebno prema srednjoj Europi, a detalji o tačnim datumima početka operacija, frekvencijama i cijenama karata očekuju se naknadno.

Wizz Air saobraća na odlične destinacije i iz Tuzle

Wizz Air posljednjih mjeseci značajno jača svoje prisustvo na tržištu Bosne i Hercegovine, a posebno je vidljivo širenje operacija s Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kompanija je krajem 2025. ponovo otvorila svoju bazu u Tuzli, dok je u martu 2026. tamo stigao i drugi bazirani avion. Time je omogućeno povećanje broja letova i otvaranje dodatnih destinacija.

Iz Tuzle su tokom 2026. u Wizzovoj mreži dostupne brojne direktne veze prema europskim gradovima, među kojima su Bratislava, Berlin, Frankfurt-Hahn, Göteborg, Larnaca, Paris-Beauvais, Köln, Hamburg, Maastricht i Malmö, uz tradicionalno značajne linije prema gradovima poput Dortmunda i Memmingena. Wizz u svojoj aktuelnoj ponudi iz Tuzle također ima letove prema Baselu/Mulhouseu.

Širenjem ponude iz Sarajeva, uz obnovljenu i znatno veću bazu u Tuzli, Wizz Air dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od najvažnijih niskotarifnih prijevoznika na bosanskohercegovačkom tržištu.

pročitajte i ovo

BiH

Wizz Air vraća liniju Tuzla – Larnaca od septembra

Vijesti

Pojačane kontrole zbog nelegalnog prijevoza putnika na Aerodromu Sarajevo

Tuzla i TK

Wizz Air ukida liniju iz Tuzle

Tuzla i TK

Večeras prvi direktni let za Cirih sa Međunarodnog aerodroma Tuzla

Istaknuto

Wizz Air Tuzla povećava broj letova, aerodrom dobija sve jači ljetni...

BiH

Direktni letovi Sarajevo Ankara povezali dvije prijestolnice

Vijesti

Penjanje uz stepenice može čuvati srce: Nekoliko minuta dnevno povezano s dužim životom

Vijesti

Kvarovi na vodovodnoj mreži u Tuzli: Mogući kratkotrajni prekidi u dva naselja

Vijesti

Penzionerima u TK stiže po 100 KM: Vlada završila posljednji korak, poznato kada počinje isplata

Vijesti

Požar u Omišu iznenadio i vještaka s Kornata: Upozorio na propuste u evakuaciji

Vijesti

Plan zdravstvene zaštite TK za 2027. godinu: Kraće liste čekanja, više dijagnostike i podrška djeci

Učitati više