Wizz Air uvodi tri nove linije prema europskim metropolama

Aviokompanija Wizz Air najavila je uvođenje tri nove linije iz Sarajeva, čime će tokom predstojeće zimske sezone dodatno proširiti svoju mrežu letova iz Bosne i Hercegovine.

Putnici s Međunarodnog aerodroma Sarajevo moći će direktno letjeti prema Bratislavi, Berlinu i Pragu, tri popularne europske destinacije koje će se pridružiti postojećoj ponudi ove niskotarifne aviokompanije.

Nove linije trebale bi dodatno povećati izbor direktnih letova iz glavnog grada BiH, posebno prema srednjoj Europi, a detalji o tačnim datumima početka operacija, frekvencijama i cijenama karata očekuju se naknadno.

Wizz Air saobraća na odlične destinacije i iz Tuzle

Wizz Air posljednjih mjeseci značajno jača svoje prisustvo na tržištu Bosne i Hercegovine, a posebno je vidljivo širenje operacija s Međunarodnog aerodroma Tuzla.

Kompanija je krajem 2025. ponovo otvorila svoju bazu u Tuzli, dok je u martu 2026. tamo stigao i drugi bazirani avion. Time je omogućeno povećanje broja letova i otvaranje dodatnih destinacija.

Iz Tuzle su tokom 2026. u Wizzovoj mreži dostupne brojne direktne veze prema europskim gradovima, među kojima su Bratislava, Berlin, Frankfurt-Hahn, Göteborg, Larnaca, Paris-Beauvais, Köln, Hamburg, Maastricht i Malmö, uz tradicionalno značajne linije prema gradovima poput Dortmunda i Memmingena. Wizz u svojoj aktuelnoj ponudi iz Tuzle također ima letove prema Baselu/Mulhouseu.

Širenjem ponude iz Sarajeva, uz obnovljenu i znatno veću bazu u Tuzli, Wizz Air dodatno učvršćuje svoju poziciju jednog od najvažnijih niskotarifnih prijevoznika na bosanskohercegovačkom tržištu.