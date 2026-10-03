Sloboda poražena od Posušja u derbiju 8. kola Prve lige FBiH

RTV SLON

Nogometaši tuzlanske Slobode poraženi su na gostovanju kod Posušja rezultatom 2:0 u derbiju 8. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Oba pogotka postignuta su u drugom poluvremenu, a Sloboda je tako ostala bez bodova na stadionu Mokri Dolac.

Prvo poluvrijeme proteklo je u opreznoj igri, uz mali broj izglednih prilika. Prvi ozbiljniji pokušaj zabilježen je u 26. minuti, kada je Čamber šutirao s distance, ali je lopta otišla iznad gola Slobode.

Tuzlanski tim imao je dobru priliku deset minuta kasnije. Beganović se našao sam ispred protivničkog gola, ali nije uspio iskoristiti izglednu situaciju i poslati loptu u mrežu. Do kraja prvog dijela Posušje je imalo još nekoliko pokušaja, no rezultat je ostao nepromijenjen.

U nastavku susreta obje ekipe nastavile su borbu za prednost, a domaći tim do vodstva je stigao u 74. minuti. Nakon gužve u kaznenom prostoru Slobode, Zvonimir Begić je došao do lopte i pogodio za 1:0.

Sloboda je nakon primljenog gola pokušala doći do povoljnijeg rezultata, ali je u 86. minuti primila i drugi pogodak. Sadik Škrijelj bio je precizan i postavio konačnih 2:0.

Posušje je ovom pobjedom stiglo do 20 bodova, dva manje od vodećeg Travnika. Sloboda se nalazi na šestom mjestu sa 14 bodova.

U narednom kolu Posušje gostuje Vitezu, dok će Sloboda na svom terenu dočekati Travnik.

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