Sloboda gostuje Posušju: Mulalić traži nametljivu igru i dobar rezultat

Sloboda gostuje Posušju sutra u utakmici osmog kola Prve lige Federacije BiH, a šef stručnog štaba Tuzlaka Edis Mulalić očekuje zahtjevan susret protiv iskusnog protivnika, ali poručuje da njegov tim mora znati šta želi i pokušati nametnuti svoju igru.

Nakon pobjede u prethodnom kolu, crveno crne očekuje novo gostovanje, ovog puta na stadionu Mokri Dolac. Mulalić je u najavi susreta istakao da Posušje ima ekipu sa dosta iskustva i igrača koji su nastupali na višem nivou, zbog čega očekuje težak zadatak.

Sloboda je tokom sedmice nastavila raditi na zahtjevima koje je novi stručni štab postavio pred ekipu. Mulalić je zadovoljan načinom na koji igrači prihvataju promjene, posebno imajući u vidu da na usvajanju novih principa rade tek nekoliko sedmica.

Prema njegovim riječima, jedan od glavnih izazova ostaje ono što se dobro radi na treningu prenijeti i na utakmicu, uz održavanje potrebnog intenziteta tokom cijelog susreta.

Sloboda gostuje Posušju bez Marina Galića

Marin Galić zbog povrede neće biti u konkurenciji za sutrašnji susret. U ekipu se, s druge strane, vraćaju Nathan Crepaldi da Cruz i Uroš Branković, koji su tokom sedmice imali zdravstvenih problema.

Mulalić smatra da Sloboda još ima mnogo prostora za napredak. Procjenjuje da ekipa može dodatno napredovati u gotovo svim segmentima, od posjeda i pritiska na protivnika do prekida i fizičke pripremljenosti.

Posebno je naglasio da njegov tim, bez obzira na protivnika i mjesto odigravanja utakmice, ne smije ulaziti u susret sa strahom.

„Sloboda treba da se nametne gdje god da igra i bilo ko da igra za Slobodu“, poručio je Mulalić, ističući da historija kluba treba biti motivacija igračima, a ne dodatni teret.

Trener Tuzlaka ne očekuje da će svaki rezultat biti pozitivan, ali insistira na jasnoj ideji i načinu igre koji bi dugoročno trebali donijeti napredak. Dodao je da još nije potpuno zadovoljan onim što ekipa pokazuje, jer od igrača traži da zadatke izvršavaju dosljedno i na treningu i tokom utakmice.

Susret HŠK Posušje i FK Sloboda igra se sutra od 18 sati na stadionu Mokri Dolac.