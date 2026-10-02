Jeftina struja će od 25. oktobra za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima biti dostupna u drugim terminima, pa bi građani već sada mogli obratiti pažnju na raspored korištenja uređaja koji troše više električne energije. Do prelaska na zimsko računanje vremena ostalo je nešto više od tri sedmice, a zajedno sa pomjeranjem kazaljki mijenjaju se i periodi primjene manje i više dnevne tarife kod Elektroprivrede BiH.

U noći sa subote na nedjelju, 25. oktobra, kazaljke će se u 3 sata vratiti na 2 sata, čime počinje zimsko računanje vremena. Istog dana mijenja se i raspored manje tarife za domaćinstva koja imaju dvotarifna brojila.

Za građane koji mogu dio potrošnje prebaciti u jeftinije periode, promjena je značajna posebno zbog bojlera, mašine za veš, sušilice, mašine za suđe i drugih uređaja čiji se rad može planirati.

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Jeftina struja zimi od 13 do 16 i od 22 do 7 sati

Tokom zimskog računanja vremena manji dnevni tarifni stavovi za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima primjenjuju se radnim danima i subotom od 13 do 16 sati, te od 22 sata navečer do 7 sati ujutro. Nedjeljom se manja tarifa primjenjuje tokom cijelog dana.

Dok traje ljetno računanje vremena, jeftiniji periodi su od 14 do 17 sati i od 23 do 8 sati, dok je nedjeljom manja tarifa također na snazi cijeli dan. Prelaskom na zimsko računanje vremena oba dnevna perioda tako se pomjeraju jedan sat ranije.

Za domaćinstva koja žele smanjiti račun to znači da se veći potrošači, kada je to moguće i sigurno, mogu koristiti u vrijeme manje tarife.

Posebno je korisna nedjelja, kada domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem imaju manju tarifu tokom sva 24 sata.

Šta je sa domaćinstvima koja imaju jednotarifno brojilo?

Kod domaćinstava sa jednotarifnim brojilom nema podjele dana na periode manje i više tarife. Potrošena električna energija obračunava se po istoj dnevnoj tarifi bez obzira na to je li uređaj uključen ujutro, poslijepodne ili tokom noći.

Zbog toga promjena termina nakon 25. oktobra ne donosi isti način uštede kao kod dvotarifnih brojila. Vlasniku jednotarifnog brojila neće biti jeftinije da, primjerice, mašinu za veš uključi nakon 22 sata samo zbog doba dana.

Na visinu računa, međutim, i dalje utiče ukupna količina potrošene električne energije, odnosno zelena, plava i crvena blok tarifa.

Zelena, plava i crvena zona nisu isto što i jeftina i skupa struja

Elektroprivreda BiH od septembra 2025. godine za domaćinstva primjenjuje tri bloka potrošnje. Zelena tarifa odnosi se na potrošnju do 350 kilovatsati za obračunski period od 30 dana, plava na potrošnju od 350 do 1.000 kWh, dok crvena obuhvata potrošnju veću od 1.000 kWh.

Ove zone ne treba miješati sa višom i manjom dnevnom tarifom. Zelena, plava i crvena zona zavise od toga koliko je domaćinstvo ukupno potrošilo električne energije, dok jeftina i skuplja struja kod dvotarifnih brojila zavise od toga u kojem dijelu dana je električna energija potrošena.

Ako domaćinstvo za 30 dana potroši, primjerice, 500 kWh, to ne znači da će svih 500 kWh biti obračunato po plavoj tarifi. Prvih 350 kWh pripada zelenom bloku, dok se preostalih 150 kWh raspoređuje u plavi blok. Elektroprivreda BiH navodi da se ukupna potrošnja dijeli po blokovima, a tek višak iznad određene granice prelazi u naredni blok.

Isto vrijedi i kada potrošnja pređe 1.000 kWh. Dio potrošnje do granice zelenog bloka ostaje u zelenoj tarifi, naredni dio pripada plavoj, dok se tek potrošnja iznad 1.000 kWh obračunava u crvenom bloku.

Ako obračunski period ne traje tačno 30 dana, granice pojedinih blokova proporcionalno se prilagođavaju broju dana koje račun obuhvata.

Kako jeftina struja može pomoći da račun bude manji?

Kod domaćinstava sa dvotarifnim brojilom postoje dva načina da se utiče na visinu računa. Prvi je prebacivanje dijela potrošnje u vrijeme kada važi jeftina struja, a drugi smanjenje ukupne mjesečne potrošnje.

Domaćinstvo koje, primjerice, troši 450 kWh mjesečno može dio rada bojlera, veš mašine ili mašine za suđe prebaciti iz više u manju tarifu. Ukupna potrošnja tada može ostati ista, ali će dio energije biti obračunat po povoljnijoj dnevnoj tarifi.

Ako isto domaćinstvo želi ostati u potpunosti unutar zelenog bloka, potrebno je smanjiti ukupnu potrošnju na najviše 350 kWh za obračunski period od 30 dana. Samo pomjeranje vremena korištenja uređaja iz skupljeg u jeftiniji period neće smanjiti broj potrošenih kilovatsati.

Kod dvotarifnog obračuna Elektroprivreda BiH utrošenu energiju u višoj i manjoj tarifi raspoređuje po blokovima prema njihovom procentualnom učešću u ukupnoj potrošnji.

Zbog toga bi građani koji žele kontrolisati račun trebali pratiti i vrijeme kada koriste najveće potrošače i ukupnu mjesečnu potrošnju. Od 25. oktobra jeftina struja radnim danima i subotom počinje od 13 sati u dnevnom terminu i od 22 sata u večernjem, dok je nedjeljom manja tarifa na snazi cijeli dan.

Prelazak na zimsko računanje vremena u Bosni i Hercegovini ove godine slijedi 25. oktobra, kada se kazaljke u 3 sata vraćaju jedan sat unazad.