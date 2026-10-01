Planska isključenja električne energije na području TK

Ali Huremović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije najavljena su na području Tuzlanskog kantona zbog radova na elektrodistributivnoj mreži.

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

 Dana 02.10.2026. godine (petak) na području

  1. Grada Gračanice u naseljima: Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Grada Živinica u naselju Đize u vremenu od 09:00 do 16:00 sati.
  3. Grada Srebrenika u naseljima: Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica, Uroža, Šahmeri, Behrami, Seona Polja, Dedići, Lipje, Cage, Padališta i dio Dubokog Potoka u vremenu od 08:00 do 09:00 sati.

– u naselju Uroža u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

– u naseljima: Grabovci, Rapatnica Luka, Rapatnica,  Lipje, Cage, Badžići, donji Moranci, Uroža, Behrami, Šahmeri, Seona Polja, Dedići, Padališta, Seona i dio Dubokog Potoka u vremenu od 15:00 do 16:00 sati.

  1. Opštine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica, Zaseok, Vitinica,Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 03.10.2026. godine (subota) na području Grada Gračanice u naseljima: Hajdarevac, Ritašići, dio naselja Potok Mahala Stubo,Drafnići, Podgaj, Bijela Polja i dio naselja Brčanska Malta u vremenu od 10:00 do 13:00 sati.

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