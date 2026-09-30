Planska isključenja električne energije na području TK
Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom
Dana 01.10.2026. godine (četvrtak) na području
- Grada Tuzle:
– u ulicama: Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,
– u ulici Gradovrška u vremenu od 08:00 do 9:00 i od 15:00 do 16:00 sati,
– u ulici Dragčin te u naseljima Kovačica i Trakilovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.
- Grada Živinice u naseljima: Tupkovići, Ćasuri, Samardžije, Filipovići, Korajci, Repuh i Kujuci u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.
Dana 02.10.2026. godine (petak) na području
- Grada Gračanice u naseljima: Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
- Opštine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica, Zaseok, Vitinica,Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.