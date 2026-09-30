Planska isključenja električne energije na području TK

Arnela Šiljković - Bojić
Planska isključenja električne energije na području TK
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Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 01.10.2026. godine (četvrtak) na području

  1. Grada Tuzle:

– u ulicama: Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulici Gradovrška u vremenu od 08:00 do 9:00 i od 15:00 do 16:00 sati,

– u ulici Dragčin te u naseljima Kovačica i Trakilovići u vremenu od 09:00 do 14:00 sati.

  1. Grada Živinice u naseljima: Tupkovići, Ćasuri, Samardžije, Filipovići, Korajci, Repuh i Kujuci u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

 

Dana 02.10.2026. godine (petak) na području

  1. Grada Gračanice u naseljima: Straževac, Seljanuša, Žuže, Gornja Lohinja, Vranovići i Doborovci u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.
  2. Opštine Sapna u naseljima: Nezuk, Baljkovica, Zaseok, Vitinica,Kovačevići i Gaj u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

Vijesti

Planska isključenja električne energije na području TK

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