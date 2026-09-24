Planska isključenja električne energije na području TK

Adin Jusufović
Planska isključenja električne energije na području TK
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Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 25.09.2026. godine (petak) na području:

1.Grada Tuzle:

-u dijelu ulica Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 14:00 sati,

-u dijelu ulica Gradovrška, Kozlovačke čete i Adele Ber u vremenu od 09:00 do 10:00 i od 13:00 do 14:00 sati.

  1. Grada Živinica u naseljima Gornje Dubrave, Dubrave Luke, Dubrave Vojna, Šehići, Lužanjak, Hadžići, Mustafići, Milići, Selimi, Begići, Kadići, Husići, Dubrave, Dubrave Centar i Križevići u vremenu od 12:00 d0 13:30 sati.

Dana 26.09.2026. godine (subota) na području Grada Živinica u naselju Živčići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

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Planska isključenja električne energije na području TK

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Planska isključenja električne energije na području TK

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